Chocolate y El Chulo se enfrentan cara a cara en una explosiva directa en las redes

Después de varios meses de enfrentamientos en las redes, de tiraderas en canciones y en historias de Instagram, finalmente Chocolate MC, Rey de los reparteros, y El Chulo, Presidente del reparto, se han batido cara a cara en una explosiva directa.

El intercambio se llevó a cabo el Día de los Padres en el programa del youtuber cubano Adrián Fernández, y El Chulo retó a Chocolate a felicitarlo porque "soy tu papá".

"Estoy lleno de fula, más que tú y más pega'o que tú", aseguró el intérprete de Historia sufrida, a lo que el autor del Palón Divino no tardó en contestar: "¿Pega'o en dónde?, pegado en tu mente, Abelito".

Chocolate lo acusó de falsificar sus certificaciones musicales y comprar sus discos de oro y lo enfrentó con una pregunta: "¿Quién te pegaba los temas a ti?"

"Ok, tú", respondió El Chulo. "Pero ahora, ¿quién está más pega'o?"

Chocolate respondió con otra pregunta: "A ver, ¿yo canto lo que tú inventaste o tú cantas lo que yo inventé?", a lo que el Chulo ripostó: "Yo canto lo tuyo, pero lo hago mejor que tú. Tengo más suscriptores que tú, tengo más streams que tú en todo, tengo más dinero que tú, tengo más prendas que tú", pero Chocolate se mantuvo fijo en que "todo eso es comprado".

Después de acusarse mutuamente de "infladores", de tener prendas falsas y de presumir más dinero del que tienen, ambos coincidieron en que el 4 de julio se definirá quien está más pega'o, ya que ambos tienen un concierto ese día.

En una historia en su cuenta de Instagram, El Chulo retó a Chocolate a lanzar sus nuevos discos también el mismo día, el 19 de septiembre para que los números demuestren quién es el mejor.

"Y ahora ve a dormir tranquilo y tómate las pastillas de la presión, no quiero que te mueras, te quiero saludable para que puedas seguir viendo cómo acabo con tu carrera limpiamente", escribió el intérprete de Dándole.

Ambos se retaron musicalmente también al sacar cada uno un remix del tema Wow.

Historias de Instagram / El Chulo

En otra directa con El Taiger, El Chulo aseguró que ya era hora de "ponerle un estate quieto" a Chocolate, porque "cuando alguien pega un tema, dos temas, tres o cuatro, eso hay que respetarlo, tú tienes que respetar a tus colegas primero que nada".

"Cuando no es conmigo, es con Yomil y el Dany, cuando no con El Taiger, vives a base de chisme y le faltas el respeto a todos tus colegas. Tú dices que eres el rey, se supone que entonces debes ser un líder. Un líder es una persona a la que la gente sigue y no anda hablando de nadie. ¿Cuándo tú has visto a Daddy Yankee que es el líder del reguetón mundial hablando mal de algún colega?", dijo el Chulo en su directa en Instagram.

Después de haber sido amigos y de haber trabajado juntos en varios temas, Chocolate MC y El Chulo han estado protagonizando en los últimos meses una de las tiraderas más calientes del reparto, reivindicándose cada uno como "el único presidente" del género.

