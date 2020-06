Revisa cuáles son las áreas con más personas infectadas de coronavirus en Miami-Dade

Miami-Dade es el condado de Florida más afectado por el coronavirus, con 26 239 casos desde que la pandemia comenzó a propagarse por territorio estadounidense.

Este lunes, el estado superó los 100 000 contagios, lo que hizo crecer la alarma entre las autoridades locales.

Ante el acelerado aumento en la curva de contagio 8 alcaldes de Miami-Dade se reunieron e identificaron las zonas rojas, al tiempo que ordenaron algunas medidas de emergencia como el uso obligatorio de máscaras en todos los lugares públicos.

El condado tiene 3 zonas consideradas de alto contagio en los códigos postales 33142, 33125 y 33126.

Todos estos códigos corresponden a comunidades de la ciudad de Miami, como Flagami y Allapattah, detalló el canal de noticias Univisión.

Al respecto, el alcalde Francis Suárez pidió a los residentes de estos lugares "tomar precauciones extraordinarias", y afirmó que el gobierno local repartirá máscaras de protección a los vecinos de las áreas mencionadas.

Sin embargo, alertó que aquellos que no las usen serán multados. También advirtió que los negocios que incumplan las medidas orientadas en la Fase 2 de reapertura para evitar el contagio serán cerrados nuevamente.

Este lunes los alcaldes acordaron el uso obligatorio de nasobucos en las ciudades de Miami, Hialeah, Miami Beach, Miami Gardens, Aventura, Key Biscayne y Miami Shores.

También anunciaron que estas localidades del condado no avanzará a la tercera fase de apertura económica hasta que los datos del Departamento de Salud muestren una tendencia descendente significativa.

"Decidimos la semana pasada, y probablemente vamos a mantener, que no vamos a la fase 3. Y la fase 3 significa que no estamos abriendo clubes nocturnos, no estamos abriendo grandes lugares donde pueda tener cualquier tipo de gran congregación de personas, ya sea un evento deportivo, ya sea un rally, por lo que ninguno de esos tipos de cosas no están abiertas en la ciudad y no lo estarán", comentó.

Suárez y el resto de los alcaldes reunidos este lunes también afirmaron que junto con otros líderes de la ciudad, van a estar sancionando a las empresas y restaurantes que no cumplen con las medidas de la fase 2.

Florida sobrepasó este lunes los 100 000 casos de coronavirus luego de una racha en la última semana en la que ha reportado más de 3000 casos diarios reiteradamente.

Actualmente el número total de infectados asciende a 100 217, pues el domingo se contabilizaran 2926 nuevos positivos y 12 fallecimientos en el estado, que amenaza con convertirse en el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos.