William Levy celebra 25 años de su llegada a EE.UU: "La parte más difícil de crecer en Cuba fue no tener libertad"

El actor y productor cubano William Levy compartió un emotivo post en su cuenta de Instagram con motivo a que el pasado 27 de junio se cumplieron 25 años de su llegada a Estados Unidos.

Bajo el título de "25 aniversario de ser libre", el popular artista publicó unas palabras en las que ha querido echar una mirada al pasado y hacer un recorrido por su memoria para recodar algunos momentos que formaron parte de su vida en Cuba, como fue la difícil infancia que vivió debido a la escasez económica que, como muchas otras, se tuvo que enfrentar su familia.



"Aunque tuve una infancia hermosa en Cuba, debo decir que no fue la más fácil. Con sólo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre. No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar", fueron las primeras líneas que se pueden leer en su texto.

Levy continuó su escrito haciendo alusión que a pesar de las necesidades, lo más duro de haber crecido en la isla fue la falta de libertad y el saber que se enfrentaba a un futuro sin éxito, pues pese al esfuerzo del estudio y del trabajo todos estaban "destinados a vivir la misma vida pobre y miserable".

"Pero la parte más difícil de crecer en Cuba, la parte que atacó nuestras almas, fue no tener libertad. Nuestra capacidad de soñar y nuestros destinos eran limitados. Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro", agregó.

El actor continuó expresando que con el paso de los años se dio cuenta que la única salida para tener una vida mejor era dejar atrás Cuba para comenzar a labrarse un nuevo futuro en otra tierra. Sus objetivos se enfocaron en lograr llegar a los Estados Unidos, un sueño que logró hacer realidad hace 25 años.

"Finalmente, me di cuenta de que mi única esperanza era abandonar el país. Pasé mis días contemplando el océano y soñando con algún día llegar a los Estados Unidos de América, un país donde todo es posible. Ayer se cumplió el 25 aniversario del día en que ese sueño se hizo realidad", añadió.

El actor explicó que cuando llegó a Estados Unidos no tenía dinero ni sabía hablar inglés. Sin embargo, eso no se convirtió en un obstáculo, pues había logrado lo más importante: la libertad de elegir lo que realmente quería hacer con su vida.

"No tenía dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importó porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo y en los Estados Unidos, el cielo es el límite. Esto también marca el día en que se abrió la puerta al resto del mundo", dijo.

Finalmente, Levy aprovechó para agradecer tanto a Estados Unidos como a América Latina en general por haberle dado la oportunidad de prosperar y por abrirles las puertas del éxito. Asimismo, no se olvidó de incluir a sus más fieles admiradores, quienes día a día le brinda su amor y apoyo incondicional.

"Desde entonces, ha sido un hermoso viaje. Gracias Dios, gracias Estados Unidos, gracias México, gracias América Latina y gracias a todos mis fanáticos de todo el mundo por darme tanto amor y hacer realidad los sueños de ese pequeño niño cubano", concluyó.

Las palabras de Levy se presentan de la mano de un vídeo compuesto por varias imágenes que van desde que era pequeño y residía en Cuba hasta fotos más actuales que reflejan su triunfo dentro del mundo artístico latino. Para hacer mucho más emotiva su publicación, el actor acompañó el audiovisual con la canción Los Balseros de Hansel y Raúl y cuyo crédito no faltó en el post.

