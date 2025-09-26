William Levy actuará junto a su hija Kailey en su debut como actriz: "Que orgulloso estoy de ti mi princesa"

Vídeos relacionados:

El actor cubano William Levy compartirá pantalla por primera vez con su hija Kailey Levy en la película Bajo un fuego, una historia de acción y romance que marca la continuación del universo cinematográfico iniciado con Bajo un volcán.

El rodaje del filme fue anunciado oficialmente por Secuoya Studios, que confirmó el regreso de Levy en su papel del capitán Mario Torres, líder de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en una nueva misión marcada por el caos natural y las turbulencias emocionales. Además de protagonista, el actor también funge como productor ejecutivo del proyecto.

Tras el anuncio del comienzo del rodaje, Levy no dudó en compartir su emoción al compartir escena con su hija: "Que orgulloso estoy de ti mi princesa", expresó en los comentarios a la publicación.

La cinta, dirigida por Martín Cuervo, explora el impacto emocional de los desastres naturales en los socorristas, un año después de la erupción del volcán de Garachico. En esta nueva entrega, los personajes deberán enfrentar un incendio descontrolado mientras lidian con sus propios conflictos internos.

El elenco lo completan Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez, Elia Galera, Antón Lofer y Kailey Levy, quien encarna a un nuevo personaje que promete conmover al público. Su participación marca su entrada oficial al cine, acompañada de su padre en una historia que mezcla acción, drama y reencuentros según reseña Secuoya Studios.

“Bajo un fuego es una historia que nace del deseo de explorar las secuelas emocionales y operativas de los héroes cotidianos una vez el humo se ha disipado. Pero el verdadero incendio, el más peligroso, es el que arde por dentro”, declaró el director Martín Cuervo.

Sinopsis de Bajo un fuego

“Bajo un fuego sucede un año después de la erupción del volcán de Garachico. El equipo del Capitán Torres está de guardia en la base, esperando a la siguiente misión. Allí, la teniente Salamero y el cabo López tendrán que ayudar a su capitán a superar su ruptura amorosa, ya que la doctora Melián prefirió los volcanes antes que a él. En plena confusión entre la amistad de Mario y Ana, y con las emociones a flor de piel, sonarán todas las alarmas: una nueva catástrofe requiere de su intervención. El capitán guiará a su equipo a través de un incendio no controlado, al igual que sus sentimientos con la aparición de un amor del pasado que podría cambiarle la vida radicalmente”. (Secuoya Studios)

