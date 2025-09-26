William Levy actuará junto a su hija Kailey en su debut como actriz: "Que orgulloso estoy de ti mi princesa"

Vídeos relacionados:
El actor cubano William Levy compartirá pantalla por primera vez con su hija Kailey Levy en la película Bajo un fuego, una historia de acción y romance que marca la continuación del universo cinematográfico iniciado con Bajo un volcán.
El rodaje del filme fue anunciado oficialmente por Secuoya Studios, que confirmó el regreso de Levy en su papel del capitán Mario Torres, líder de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en una nueva misión marcada por el caos natural y las turbulencias emocionales. Además de protagonista, el actor también funge como productor ejecutivo del proyecto.
Tras el anuncio del comienzo del rodaje, Levy no dudó en compartir su emoción al compartir escena con su hija: "Que orgulloso estoy de ti mi princesa", expresó en los comentarios a la publicación.
La cinta, dirigida por Martín Cuervo, explora el impacto emocional de los desastres naturales en los socorristas, un año después de la erupción del volcán de Garachico. En esta nueva entrega, los personajes deberán enfrentar un incendio descontrolado mientras lidian con sus propios conflictos internos.
El elenco lo completan Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez, Elia Galera, Antón Lofer y Kailey Levy, quien encarna a un nuevo personaje que promete conmover al público. Su participación marca su entrada oficial al cine, acompañada de su padre en una historia que mezcla acción, drama y reencuentros según reseña Secuoya Studios.
“Bajo un fuego es una historia que nace del deseo de explorar las secuelas emocionales y operativas de los héroes cotidianos una vez el humo se ha disipado. Pero el verdadero incendio, el más peligroso, es el que arde por dentro”, declaró el director Martín Cuervo.
Sinopsis de Bajo un fuego
“Bajo un fuego sucede un año después de la erupción del volcán de Garachico. El equipo del Capitán Torres está de guardia en la base, esperando a la siguiente misión. Allí, la teniente Salamero y el cabo López tendrán que ayudar a su capitán a superar su ruptura amorosa, ya que la doctora Melián prefirió los volcanes antes que a él. En plena confusión entre la amistad de Mario y Ana, y con las emociones a flor de piel, sonarán todas las alarmas: una nueva catástrofe requiere de su intervención. El capitán guiará a su equipo a través de un incendio no controlado, al igual que sus sentimientos con la aparición de un amor del pasado que podría cambiarle la vida radicalmente”. (Secuoya Studios)
Preguntas frecuentes sobre la participación de William Levy y su hija Kailey en "Bajo un fuego"
¿Cuál es el papel de William Levy en la película "Bajo un fuego"?
William Levy interpreta al capitán Mario Torres, líder de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien debe enfrentar un incendio descontrolado y sus propios conflictos internos en la película "Bajo un fuego".
¿Cómo se siente William Levy al trabajar con su hija Kailey en esta película?
William Levy expresó su emoción y orgullo al compartir pantalla con su hija Kailey, diciendo: "Que orgulloso estoy de ti mi princesa". Esta es la primera vez que actúan juntos en una producción cinematográfica.
¿De qué trata la película "Bajo un fuego"?
"Bajo un fuego" es una historia de acción y romance que ocurre un año después de la erupción del volcán de Garachico. El equipo liderado por el capitán Torres enfrenta un incendio descontrolado mientras lidia con sus propios conflictos emocionales.
¿Cuál es el papel de Kailey Levy en la película "Bajo un fuego"?
Kailey Levy debuta en el cine con un personaje que promete conmover al público, aunque la noticia no especifica más detalles sobre su papel en "Bajo un fuego".
