Andy Vázquez explota tras críticas y amenazas a su familia en Cuba

El actor y humorista cubano Andy Vázquez explotó en redes tras amenazas a su familia en Cuba por parte de un usuario identificado en redes como Jesús García, de Santiago de Cuba, que lo llamó traidor y le advirtió que a su esposa y a su bebé "las cuida la revolución".

"Mi hija y mi mujer están en Cuba, sí, yo capté bien el mensaje", dijo Andy bastante alterado. "Yo sé que no les van a hacer nada a mi mujer y a mi hija, yo sé que no, lo tuyo es tratar de intimidarme y de que yo me ponga así".

"La revolución cuida a tus hijas, que son las que se pueden meter en el hotel Meliá Santiago con sus amiguitas a comer, cuando ahí no dejan ni pararse en la puerta a alguien de la calle. Gusano eres tú comiendo McDonald's y posando con un pedazo de carne, tú te estás burlando del pueblo cubano, no yo", dijo Andy, que compartió varias fotos de este tipo, tomado del perfil de García.

"No te metas con la familia de la gente, sé hombre y tírame a mí solo", dijo el humorista, visiblemente molesto.

A raíz del mensaje de García, Andy aprovechó no solo para responderle a él, sino a todos los que desde que llegó a Estados Unidos le han estado mandando mensajes llamándole "perro, gusano y traidor" y asegurando que no duraría "dos meses en la televisión aquí y esperaban verme limpiando pisos en Miami".

"¿A quién traicioné? ¿A los que me dejaron sin trabajo, sin comida y sin sustento para mi familia? Yo no traicioné a nadie. Yo vine para donde me abrieron las puertas y me dieron trabajo", explicó.

"Si me botan hoy de Univista TV, me voy a limpiar pisos con tremenda dignidad, porque yo en Cuba vendí carne, pan con puerco, limpié botas y cuidé baños en el Coppelita de 25 y Malecón. Aquí no tengo que pasarle la lengua por las botas a nadie. Déjenme tranquilo, déjenme vivir", expresó el intérprete de Facundo Correcto.