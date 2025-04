Cubano dueño de bakery en Miami responde a acusación de estafa

Un caso de presunta estafa ha puesto en el ojo público a una conocida pastelería cubana en la Calle Ocho de Miami, después de que una clienta acusara al negocio de haberle devuelto billetes falsos tras una compra.

El incidente generó una rápida respuesta tanto del dueño del local, llamado Dayron González, como del popular humorista Andy Vázquez, quien salió en defensa de su amigo.

Lo más leído hoy:

La Suiza Bakery, ubicada en la 8566 SW y la emblemática Calle Ocho, cuenta con una fiel clientela, en parte gracias a la promoción que le hace el actor y comediante desde hace años.

Sin embargo, el ambiente habitual de pasteles recién horneados se vio alterado tras la publicación de un video en TikTok en el que una mujer acusa al negocio de haberla estafado con dos billetes de 100 dólares.

Según relató la clienta, al momento de pagar su compra, la empleada del local se mostró desconfiada sobre la autenticidad del dinero.

"Me dijeron que los billetes míos eran falsos y lo que hicieron fue, que la muchacha los llevó para atrás para enseñárselos al jefe para ver si eran falsos o no, y el jefe parece que le dio unos falsos a ella y ella me los devolvió a mí", afirmó la mujer, asegurando además haber presentado un reporte ante la Policía.

Ante la gravedad de la acusación, González decidió hacer pública su versión de los hechos.

En un video compartido desde la cuenta oficial de la panadería, el empresario lamentó el incidente y aclaró que ya revisó las cámaras de seguridad del establecimiento junto a Andy Vázquez. Ambos coinciden en que el comportamiento de la usuaria no se corresponde con alguien que ha sido víctima de una estafa.

"Lo más raro de todo es que si ella estaba tan segura de que los billetes eran suyos y que se los cambiaron por falsos, ¿por qué no lo dijo en el momento? Se fue como si nada", comentó Andy en un video subido a su cuenta de Facebook, donde expresó su apoyo incondicional a González.

Este, por su parte, admitió que la joven dependienta cometió un error de procedimiento al llevarse el dinero a la cocina para enseñárselo a él, en vez de verificarlo delante de la compradora.

"Por eso es que yo, enseguida que la muchacha sale, detrás de ella salgo yo a darle la cara a la clienta, y explicarle que no estoy seguro cien por ciento, pero que yo creía que los billetes eran falsos", detalló.

Hasta el momento, González aseguró que no ha recibido ninguna citación oficial por parte de las autoridades, aunque anunció que se presentará voluntariamente en la comisaría para consultar si existe alguna denuncia en su contra.

Su intención es que se esclarezca todo, que los policías vayan a su local, revisen los videos y vean la verdad, porque él no tiene nada que ocultar.

La controversia generó diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores del humorista se han mostrado divididos.

Mientras muchos defienden la integridad del negocio y de sus empleados, otros critican la forma en la que se manejó el incidente.

"Soy cliente de La Suiza y los trabajadores de allí son incapaces de hacer algo así", comentó una vecina de Hialeah.

En contraste, otros usuarios apuntaron que el manejo del dinero fue incorrecto: "No se pueden llevar los billetes fuera de la vista de la persona, se comprueban delante de ella. Si no fue así, la estafaron", escribió un internauta.

Algunos incluso sugirieron que la clienta buscaba desacreditar el negocio.

"Lo más notable es que en lugar de llamar a la Policía, que es lo que hubiera hecho cualquier persona, lo que hizo fue intentar difamar públicamente", opinó un camagüeyano.

Mientras se aclara la situación, Dayron González se mantiene firme en su posición y dispuesto a colaborar con las autoridades.

El caso sigue desarrollándose, pero ya ha dejado claro que, en tiempos donde las redes sociales amplifican cualquier denuncia, la mejor defensa sigue siendo la transparencia.

Preguntas frecuentes sobre el caso de presunta estafa en La Suiza Bakery de Miami