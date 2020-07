Anciana pinareña celebra sus 100 años de vida: "No fumo y he trabajado mucho"

Cuando el envejecimiento poblacional es una realidad palpable en Cuba, María Margarita, una anciana del municipio pinareño de Consolación del Sur que esta semana cumplió 100 años de edad, afirma que se puede alcanzar una longevidad saludable.

En un reporte para Tele Pinar, la mujer, de complexión delgada y rostro afable, explicó que su familia tiene tradición longeva.

Gracias a eso, celebró su centenario junto a familiares y amigos, incluidos sus hermanos Estervina y Pedro, de 103 y 94 años respectivamente.

De acuerdo con María Margarita, el secreto de la longevidad es la honestidad, el trabajo y la unidad de la familia.

"No fumo, he trabajado mucho, no tomo ni nada", explicó.

También asegura que a sus 100 años se siente feliz y se mantiene activa.

"Tengo algunos achaques, dolor de piernas, mareo en la cabeza, pero todavía hago algunas cosas", afirmó.

Según el último Censo de Población y Vivienda (2012), alrededor del 20 por ciento de la población cubana tiene más de 60 años, y se pronostica que en 2025 este segmento represente un cuarto de la totalidad de los habitantes en el país.

En 2017 se evidenció un decrecimiento marcado del descenso poblacional en la isla, al contabilizarse 11.221.060 millones de habitantes, 18.164 menos que en el año anterior.

En ese periodo se reportaron menos nacimientos, más fallecimientos y aumentó la migración de cubanos a otros países, de acuerdo con el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde) en el informe "Estudios y datos de la población cubana, 2017".

Actualmente, los ancianos son los cubanos más afectados por la pobreza, con dificultades para comprar alimentos y medicamentos, debido a que la jubilación mínima -menos de diez dólares mensuales- reduce sus opciones a alimentarse y medicarse adecuadamente, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El 48% de los ancianos en Cuba puede realizar una o dos comidas al día, pero de ellos, la mayoría se siente golpeado por la escasez de alimentos y medicinas, según el estudio que será presentado este viernes.

De ahí que el apoyo de las familias sea un factor fundamental para que la población más longeva del país pueda alcanzar una elevada calidad de vida a pesar de las limitaciones que impone la edad.