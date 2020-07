Policía cubana desmantela red de corrupción en fábrica estatal de espaguetis en Cienfuegos

El noticiero Nacional de la TV cubana informó de un nuevo "operativo contra la corrupción", esta vez en la fábrica de pastas alimenticias de Cienfuegos.

La UEB Pastas Alimenticias Cienfuegos, perteneciente a la Empresa Nacional de Confituras y Derivados de La Harina, es considerada la planta más eficiente entre las de su tipo en la isla. Sin embargo, un operativo policial demostró que el descontrol había propiciado "graves delitos contra la economía nacional".

Agentes del Ministerio del Interior comprobaron la existencia de casas-almacén, donde se guardaban los productos robados de la fábrica con el fin de comercializarlos en el mercado informal.

A los ilícitos estaban vinculados tanto el Jefe de Turno y el Jefe de Almacén de la fábrica como tecnólogos, especialista en calidad y otros empleados que de mutuo acuerdo trasladaban las pastas a los sitios acordados.

El operativo policial aportó evidencias de spaguetis receptados, así como bovinas, bolsas de productos a granel y máquina de sellaje para reenvasar los spaguetis en paquetes de 400 y 500 gramos. También detectaron productos escondidos dentro de las máquinas de embalaje.

El total del producto decomisado asciende a 1151 kilogramos de pasta.

En los posteriores interrogatorios se pudo comprobar la diferencia entre la producción declarada y la real, que oscilaba en casi una tonelada diaria.

La fábrica produce diariamente entre 36 y 40 tn de spaguetis. Los empleados siempre subdeclaraban la producción y se robaban la diferencia.

El custodio también cobraba por el número de bolsas de material robado que salía de la fábrica, según detectó la investigación.

Hasta el momento hay 22 acusados por el delito de malversación.

Las autoridades se preguntan qué falló en los mecanismos de control y por qué la administración de la fábrica nunca detectó los elevados faltantes.

En los últimos meses, los noticieros oficialistas han aumentado la exposición de estos casos de corrupción o desvío de recursos en poder del estado.

La lista es casi interminable: decomisos en un almacén de Sancti Spíritus; animales y alimentos decomisados en un almacén ilegal en Artemisa; un operativo que detectó el desvío de más de 17 toneladas de maíz en Cienfuegos; toneladas de fertilizantes robados en la Isla de la Juventud; el decomiso de 48 toneladas de ajo a un campesino....

A raíz de la epidemia de coronavirus se han intensificado los operativos policiales, muchos de los cuales se transmiten en la televisión para que sirvan de escarmiento y disuadan a la población de imitar actitudes similares, en medio de una severa escasez de productos de primera necesidad que obliga a los ciudadanos a acudir al mercado negro.

Pero si bien es cierto que no debe haber espacio para ilegalidad, muchos saben que a los cubanos muchas veces no les ha quedado otro remedio que robar para subsistir, ya que el gobierno no ha sido capaz de garantizar el abastecimiento de los centros de comercio.