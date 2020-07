Nueva aerolínea canadiense volará a Cuba a partir de noviembre

La nueva aerolínea canadiense "OWG" ha incluido a Cuba en sus destinos inaugurales.

OWG (Off We Go) operará vuelos de ocio hacia Cuba a partir del 1 de noviembre de este año en asociación con la compañía de viajes canadiense Hola Sun Holidays, según informó el medio sobre noticias de aviación International Flight Network.

El pasado 7 de julio se inauguró la nueva aerolínea, subsidiaria de la aerolínea charter Nolinor Aviation con sede en Quebec.

Según explica el citado medio, OWG cuenta con una flota de tres Boeing 737-400 que fueron adquiridos a principios de este año.

La areolínea aseguró además que "invertido varios millones de dólares" en la restauración de los viejos aviones con un nuevo interior, con 158 asientos económicos.

"El comienzo de una aerolínea completamente nueva es una sorpresa, dada la actual pandemia de Coronavirus y las restricciones de viaje resultantes que obligan a las aerolíneas de todo el mundo a cancelar la mayoría de sus horarios", asegura International Flight Network.

Por su parte, Nolinor Aviation dijo en un comunicado: "Durante los últimos 27 años, Nolinor ha ofrecido soluciones de transporte chárter, principalmente al extremo norte, con su flota de unos diez Boeing 737. El equipo de Nolinor Aviation ha estado trabajando en silencio desde 2018 para crear una nueva aerolínea que los posicionará en el mercado de vuelos turísticos".

Hasta el momento OWG ha dicho que los detalles sobre sus tarifas se publicarán una vez que el sitio web completo esté en funcionamiento.

La aerolínea operará vuelos regulares desde Montreal-Trudeau (YUL) y Toronto Pearson (YYZ) a algunos destinos en el Caribe, al menos en sus inicios.

Según explicaron, el objetivo declarado de la aerolínea es "hacer que los pasajeros se enamoren de volar nuevamente".

A causa de los estragos económicos que ha dejado la crisis epidemiológica actual, aerolíneas canadienses como Air Canada y su subsidiaria de ocio Air Canada Rouge han tenido que reducir sus flotas y destinos de viaje.

El pasado marzo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el cierre de sus fronteras a personas que no sean canadienses o residentes en el país, en un intento por contener la propagación del coronavirus.

El gobierno de ese país suspendió, entre otros, los vuelos a Cuba de aerolíneas como Air Canadá, Air Transat, Sunwing y West Jet.

Este martes los gobiernos de Estados Unidos y Canadá acordaron mantener cerrada por otros 30 días la frontera entre ambos países debido al aumento de casos en el primero de los países.

Justin Trudeau prometió "continuar trabajando duro para mantener a los canadienses seguros".