UNPACU denuncia la muerte de un joven de 20 años en una cárcel de Cuba

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció este martes la muerte de Aismel Blanco Castellanos, un joven de 20 años, en una cárcel de Cuba "por no recibir a tiempo adecuada atención médica".

"Otro joven muerto en prisión por negligencia médica. Según la familia, se inyectó o le inyectaron aceite en un brazo, el brazo terminó reventándosele, pasó seis días pidiendo atención médica, no se la dieron y cuando ya lo vieron en grave estado lo trasladaron al hospital provincial Saturnino Lora, acá de Santiago de Cuba. Al día siguiente de llegar al hospital, murió", dijo José Daniel Ferrer, coordinador nacional de UNPACU.

En el video compartido por el partido opositor al régimen cubano en YouTube y las redes sociales se ven imágenes del joven con el brazo infectado, así como del traslado del cadáver en esa provincia y el testimonio de la madre del fallecido que estaba cumpliendo condena en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.

"Me llaman del hospital que fuera urgente para allá, llevar un ventilador, y yo me mando. Cuando llego... que lo veo en esa situación que está, él me ve y se echa a llorar, estaba con todo su conocimiento y empecé a decirle que por qué... Eso fue hoy y al otro día a las seis de la mañana él muere", cuenta Odalis Castellanos Ramírez, madre del joven.

Los hechos ocurrieron del 23 al 24 de junio, según la conversación sostenida por Ferrer y la madre del fallecido. El joven se inyectaba el aceite para hacer ejercicios y los familiares apuntan que el informe médico dice que murió de un trombo graso o embolia grasa.

"Eso era una operación de urgencia. Desde el primer momento que él llega, ellos deben meterlo en el salón y picarle el brazo o picarle eso, no sé... Hasta incluso yo voy y les digo 'mira los pies y las uñas de los pies se le están poniendo cianóticas', que es malva y me dijo él (médico) que no que eso era normal. Además de que tenía fiebre, tuve que llamar una enfermera para que lo inyectara y le bajara la fiebre", agrega Odalis.

La madre fue a recoger las pertenencias de su hijo y se encontró además pastillas. La mujer todavía se pregunta por dónde entró el aceite y los medicamentos que tenía su hijo.

En el video del velorio se ven a varias personas al lado del ataúd con música de reguetón.

Hasta el cierre de esta noticia, los miembros de UNPACU son los únicos que se hacen eco de esta muerte.

Este fin de semana fallecieron dos jóvenes en las playas de La Habana, según comunicó la prensa oficialista y denunciaron sus familiares en las redes sociales.