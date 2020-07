Un cubanoamericano quiere convertir a Miami en la capital mundial del "gaming"

El cubanoamericano Steve Suárez, creador de la competencia "Ultimate Gamer", quiere convertir a Miami en la capital mundial del "gaming" o de los videojuegos, dijo en una reciente entrevista con la agencia EFE.

"Los hispanos son la mayor demografía de jugadores de videojuegos del mundo. No son los chinos, no son los estadounidenses, no son los europeos, son los latinos", dijo Suárez, quien espera que Miami sea "el epicentro del gaming", pese que los grandes eventos del sector en Estados Unidos suceden en Los Ángeles y Las Vegas.

El evento "Ultimate Gamer" ocurrirá en Miami en septiembre, tras ser aplazado por la pandemia del coronavirus en Florida aunque muchos no estarán presentes. El ganador de ese título se llevará 750 000 dólares.

Suárez creó este evento con 650 participantes el año pasado y ya en su segunda edición estarán más de 650 000 jugadores de 24 países. Un millón de dólares serán repartidos entre los cinco finalistas de "Ultimate Gamer", agrega EFE.

"La gente se ha unido a través de los videojuegos. Es una manera en la que nos podemos relacionar desde cualquier punto del mundo y no importa si eres mujer u hombre, no importa qué nacionalidad tienes... Los videojuegos es el deporte que más puede unir a la gente porque todos somos iguales detrás de la pantalla", aseguró el cubanoamericano.

Durante tres fases los jugadores cumplirán retos semanales desde sus casas en unos 15 videojuegos, entre ellos 'Overwatch', 'Fornite', 'NBA 2K20', 'Mortal Kombat 11' y 'League of Legends'. Los 100 mejores viajarán a Miami para la fase final en vivo.

Steve Suárez también es conocido por ser el cofundador del festival mundial de fitness Wodapalooza y participar en la organización de eventos locales en Miami como el festival de música electrónica Ultra, la maratón de Miami o actividades de la Liga de Campeones de la Concacaf, apunta EFE.

El cubanoamericano vio una oportunidad de unir a los jugadores de distintos videojuegos en "Ultimate Gamer". "Hoy en día se ven más horas de videojuegos que los cuatro deportes más grandes del mundo combinados, pero la industria y la comunidad estaba muy dividida. Estaba la gente aficionada de 'Fortnite', la comunidad de 'FIFA', de 'Call of Duty', etc, y nadie estaba uniéndolos a todos independientemente de lo que más te gusta jugar", añadió.

La industria de los videojuegos generó 120.100 millones de dólares en 2019, entre los ingresos de juegos para móviles, ordenador y videoconsolas, así como de realidad aumentada, 'eSports' y realidad virtual, según un informe de Superdata citado por la agencia Europa Press.