Gobierno cubano creará mercado mayorista en dólares para trabajadores privados

El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, afirmó que el país está diseñando un mercado mayorista que garantice la oferta de insumos a la base productiva representada por el sector no estatal con respaldo de Moneda Libremente Convertible (MLC).

En declaraciones al espacio de la oficialista Mesa Redonda el funcionario cubano dijo que estos puntos de venta están ausentes de la economía del país, lo cual propicia que los particulares se abastezcan del mercado minorista o invariablemente rompan con los ciclos productivos en detrimento de la producción.

Ante la ambigüedad monetaria, afirmó que el país no tiene liquidez para vender en Moneda Nacional (CUP) y comprar a otros países en dólares.

"Es preferible tener una oferta que se respalde en MLC para la base productiva a tener una oferta igual a cero", explicó.

Confirmó que el gobierno tiene identificada una serie de productos con el Ministerio de la Agricultura que se importarán a través del Ministerio de Comercio Exterior para adquirir una gama de productos que den respuesta de manera inmediata a las necesidades de los productores.

"Debe haber una oferta estable y la única manera de lograrlo es cerrando circuitos con respaldo de liquidez en moneda libremente convertible", subrayó el funcionario.

Gil Fernández expresó que hasta el momento el sector no estatal se ha estado abasteciendo del mercado minorista pero en la práctica esto no es posible porque no tenemos suficiente oferta.

Asimismo, dijo que el pago en MLC se compensará con otras medidas aprobadas este jueves como que los cuentapropistas o productores privados podrán exportar sus productos e importar sus propios insumos.

"A través de la exportación el productor puede ingresar divisas, va a tener la oportunidad de vender en la zona de desarrollo del Mariel, eso a traer a divisas que luego serán utilizadas para comprar insumos", subrayó Gil Fernández.

De acuerdo con el funcionario, el cuentapropista podrá importar los insumos pero también tendrá un mercado interno que le proveerá.

"Tenemos que ir hemos cerrando los ciclos, logrando más autonomía, descentralizando decisiones y dando más oportunidades a la base productiva y a que las personas puedan adquirir insumos", comentó.

Reconoció, además, que uno de los mayores problemas para los productores de la isla es la falta de insumos para la agricultura como los pesticidas y equipos.

Este jueves el gobierno cubano anunció una serie de medidas para sacar adelante su estancada economía, entre las que destaca la eliminación del gravamen del 10% al dólar estadounidense, una medida vigente en el país desde 2004.

El paquete de medidas está desplegado en 209 lineamientos que se irán aplicando de forma "gradual pero avanzando simultáneamente", 33 de esas medidas ya están aprobadas.

La creación de un mercado mayorista es un viejo reclamo de los trabajadores privados del país, que muchas veces ven afectados sus negocios por falta de insumos que les facilite el desarrollo de su actividad.