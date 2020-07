Eliécer Ávila sobre las nuevas medidas anunciadas: "Lo único que necesitan los cubanos es libertad"

Eliécer Ávila Cicilia, líder del movimiento político opositor Somos +, consideró que el paquete de medidas anunciado por el gobierno de la isla esta semana son "los últimos fuegos artificiales" de la "fallida Revolución cubana" a la vez que criticó a los medios de prensa independientes por centrar sus titulares solo en la noticia de la eliminación del gravamen del 10% que anunció la cúpula gubernamental.

El opositor cubano se mostró en contra de las medidas anunciadas ya que en su opinión no permiten el empoderamiento de los ciudadanos mientras el Estado acapara las divisas extranjeras de los cubanos residentes en el exterior.

"Lo único que necesitan los cubanos para tener lo que quieres, es libertad", dijo Ávila Cicilia en una transmisión en vivo a través de YouTube, a la vez que aseguró que el el sistema político de Cuba es "el más injusto que existe en el mundo".

"Aquí se jodió todo el mundo, porque los comunistas lo único que saben es inventar cómo joder a los demás y cómo salvarse ellos", dijo.

El líder de Somos + también invitó a la unión de todos los cubanos, sobre todo para explicarle a la gente en la isla en qué consiste "ese engaño" y "denunciar lo que está pasando".

"La Revolución enterró la moneda cubana y puso al país entero a depender de la moneda del enemigo", expresó,a la vez que criticó que todas las soluciones del gobierno de la isla pasen por los emigrantes cubanos y los dólares norteamericanos.

En otro momento de su intervención, Eliécer Ávila arremetió contra la prensa independiente que centró sus titulares en la eliminación del gravamen impuesto al dólar norteamericano en la isla, una de las diferentes medidas que el gobierno comunista de La Habana presentó para sorpresa de muchos.

Para el opositor, estos medios de información se pusieron de acuerdo y resaltaron esta medida y se olvidaron de mencionar otros aspectos, que para su entender, tenían mas valor.

"Con esta prensa no llegaremos ni a la esquina. Pareciera que le bajan los lineamientos", aseguró el opositor en su intervención. También resaltó el trabajo de los influencers cubanos que usan las redes sociales para analizar estos temas.

Eliécer Ávila, quien confesó no saber nada de periodismo, propuso a los medios de prensa no oficialistas que sus titulares podían estar dirigidos a no mostrar al gobierno cubano como el bueno de la película luego de plantear este paquete de medidas que se implementarán para intentar salvar la economía nacional.

El paquete incluye la posibilidad de exportar a los trabajadores privados, usando estructuras estatales como intermediarias, la habilitación de un mercado mayorista el Moneda Libremente Convertible (divisas extranjeras) y la creación de unas 72 tiendas (en una primera etapa), que venderá productos de primera necesidad solo en MLC.

Cada una de estas decisiones, para el economista cubano Elías Amor, solo permitirán mantener el ciclo de dependencia externa que tiene la economía de la isla, mientras se beneficiarán solo aquellos que tienen dólares a corto plazo mientras que el resto de la población lo tiene más complicado.