Alexis Valdés pide ante la muerte de El Dany: "Pelear menos. Aceptarnos más"

El autor cubano Alexis Valdés, quien no conoció personalmente a El Dany, también emitió emotivas palabras por la muerte del joven cantante, un suceso que ha conmovido a la comunidad artística cubana.

"No le conocí pero cuando todos hablan bien de una persona, es porque ha hecho cosas buenas por los demás", dijo el humorista.

"Por otro lado es una gran pena que muera un joven lleno de sueños y que dedica su vida a hacer feliz a los demás. No le conocí repito, pero me hubiera gustado y aún me hubiera gustado que siguiera entre nosotros", sostuvo.

"Por él, por su familia, por sus amigos y por su público. Una gran pena. ¿Qué vamos a hacer? Son tiempos duros. Deberíamos tomar nota todos de lo frágil que es la vida y en estos tiempos tan difíciles unirnos un poco más".

En medio de esta triste noticia, Alexis Valdés llamó a "Pelear menos. Aceptarnos más. Ya ven qué efímero es todo. Al final solo queda el amor de aquellos a los que haz hecho bien. Cuídense".

EL Dany, uno de los grandes exponentes del género urbano en la Isla, murió en la madrugada de este sábado a causa de "una afección cardiovascular aguda", según la versión del diario Granma. El cuerpo fue enterrado en la tarde en el cementerio de Colón de La Habana.

Desde que se supo la noticia, son muchos los artistas que se han pronunciado al respecto.

"Qué despertar tan triste. Nadie merece irse así! Hoy me uno al dolor por el cual está pasando tu familia, amigos y fanáticos!", dijo el reguetonero cubano Jacob Forever.

Por su parte Chocolate MC, con quien El Dany había tenido algún que otro cruce de palabras, también sintió la muerte del joven: "Muy, muy, muy pero muy triste!!!", dijo.

Asimismo, el cantante cubano Baby Lores reaccionó a la triste pérdida: "Me parece mentira! Y pensar que hablamos hace unos días, ¡hablamos y grabamos un tema hermoso!. Que Dios le dé fuerza a tu familia y amigos para superar esta novedad. Tu música quedó para siempre y nunca te olvidaremos. Dany, más duro”.