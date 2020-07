John Bolton: Los cubanos encerraron a Maduro e impidieron que huyera

El ex Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que asesores cubanos se llevaron a Nicolás Maduro a Fuerte Tiuna e impidieron que huyera de Venezuela, en abril de 2019; pese a que hasta su mujer, Cilia Flores estaba de acuerdo con la salida y los norteamericanos llevaban tiempo negociando con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino y Mikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, entre otros.

La Habana y Moscú desempeñan un papel clave en el sostenimiento de Maduro en el poder, que "será reemplazado" porque solo cuenta con apoyos de un pequeño grupo de la élite, que se beneficia del tráfico de drogas, mientras que el 90 por ciento de los venezolanos lo rechaza, aseveró Bolton.

El ex alto funcionario de la Casa Blanca recomienda a América Latina, en entrevista exclusiva al diario español ABC, mantener la presión económica sobre Maduro, recuerda el amplio respaldo del que goza Juan Guaidó en Estados Unidos, incluidos los partidos Demócrata y Republicano, e insiste en que Donald Trump no debe entrevistarse con el gobernante venezolano.

"El presidente Trump y yo estábamos de acuerdo en que la opción militar estaba sobre la mesa. No era nuestra primera opción, pero existía. Y los rusos, los chinos y especialmente los cubanos debían saber que no les permitiríamos establecer otra base militar más en este continente", asegura Boltón.

"Creo que el grado de oposición a Maduro entre el pueblo venezolano es tan grande, que solo requiere un poco de ayuda del exterior, algo de presión sobre Maduro. Necesitamos seguir así", redondeó.

La explicación de Bolton corrobora la versión ofrecida por el politólogo español Carlos Malo de Molina, coautor de una "Hoja de ruta" para una salida pactada en Venezuela, saboteada por los asesores cubanos con presiones sobre Maduro y otros jefes tardochavistas.

Los castristas son un estorbo y se han aprovechado económicamente, pero se les acabaron las opciones porque Venezuela está arruinada y no acaban de irse porque los chavistas les tienen miedo, aseguró Malo de Molina a CiberCuba, en febrero pasado.

Bolton, un veterano de administraciones republicanas en Estados Unidos y experto en Seguridad Nacional está promocionando su libro The room where it happened (La habitación donde ocurrió) que, como contiene duras criticas al presidente Donald Trump por su manejo y desconocimiento en política exterior, ha sido profusamente jaleado y difundido en versión PDF por el tardocastrismo y gusañeros de dentro y fuera de Cuba.

Por ejemplo, el periódico 5 de septiembre, órgano oficial del partido comunista en la surcentral provincia de Cienfuegos, el 24 de junio, ofreció a sus lectores -con información de Prensa Latina- un extracto y la opción de descargar el libro en PDF, antecedido por esta joya del periodismo tardocastrista:

"Las revelaciones de Bolton, una de las figuras más controvertidas y conservadoras que pasaron por la Casa Blanca, sacan a la luz cómo se mueven los hilos del poder en Washington y deja al desnudo a un mandatario al que considera ignorante, mal aconsejado, errático y asombrosamente desinformado".

Los burócratas comunistas cubanos exacerbaron tanto su pasión anti Trump, que obligaron al presidente Díaz-Canel a matizar, diciendo que no hacía falta el libro de Bolton para conocer a la actual administración norteamericana y, de paso, evocar al fallecido Fidel Castro que, en mayo de 2002, respondió al autor del libro, ahora jaleado por los desmemoriados oportunistas del tardocastrismo:

"Lo sentimos, señor Bolton. Después de las mentiras, calumnias, embustes e insultos formulados en su discurso del 6 de mayo, lamentamos responderle que usted carece de moral alguna para exhortar a Cuba, y mucho menos demandar con lenguaje y tono amenazantes absolutamente nada. Ni tampoco pretender darle a Cuba lecciones de política y ética. En todo caso, usted y su gobierno podrían inspirarse en la decencia y el decoro de la conducta cubana. Le puedo asegurar que no cobraremos absolutamente nada por esa transferencia de tecnología".