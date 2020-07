Anciano de 70 años denuncia que ETECSA no cumple con su contrato

Mario Quintanilla, con más de 70 años de edad y vecino de San Agustín, La Lisa, se queja del incumplimiento contractual de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) al no solucionar los problemas que presenta su línea de teléfono fijo desde marzo y que no recibe ni tan siquiera una respuesta institucional a sus reclamos.

El ciudadano refiere que desde marzo su teléfono tiene interrupciones, a veces por períodos de 12 días, y desde entonces todas las semanas puede estar horas sin disfrutar del servicio, dijo en una carta que envió a la sección Acuse de recibo, del periódico oficialista Juventud Rebelde.

En julio entregó una reclamación en la oficina 313 de ETECSA, en el Centro de Negocios de Miramar, y una funcionaria se comunicó con alguien que le aseguró que se solucionaría su problema, pero al pasar una semana continuó el problema.

En la misiva dijo que desde el 28 de junio no tiene comunicación, y aunque escribió al correo electrónico de Atención al Cliente de ETECSA, no le ofrecen ninguna respuesta y sigue sin poder llamar desde su teléfono.

"Me es imprescindible disponer de ese medio de comunicación, máxime en estos momentos. Desearía que Etecsa me aclarara cuáles son los motivos de las constantes interrupciones de mi teléfono, pues donde resido hay más de 20 y ninguno sufre esa situación. Y finalmente, por qué esa entidad incumple lo acordado en el contrato entre ambas partes en cuanto al uso y disfrute del referido medio", aseguró el anciano cubano.

Los servicios del monopolio de las telecomunicaciones de Cuba son constantemente criticados por sus usuarios, No solo aquellos que utilizan la telefonía móvil, ya que la fija también genera insatisfacciones entre sus clientes.

Algunos se quejan de tener que esperar meses para que ETECSA realice el traslado de teléfonos fijos tras un cambio de domicilio.

“Le pedí a ETECSA que me pusiera la línea en el lugar donde vivo desde el 2018 y me dijeron que en 60 días como máximo lo harían. Desde entonces han pasado más de seis meses y siempre que llamo para saber de mi caso me dan una respuesta diferente”, dijo una cliente a CiberCuba.

En medio de la situación sanitaria que provocó el nuevo coronavirus, la situación se ha tornado más compleja y se muestra la ineficiencia de la empresa estatal para cumplir las demandas de sus clientes.