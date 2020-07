Exigen una respuesta del MINCULT sobre la realización de las parrandas en Cuba

Los organizadores de las parrandas en 18 comunidades cubanas, y en especial de los 36 barrios de la región central de la isla, enviaron una carta abierta al Ministerio de Cultura y al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural donde exigen que se trabaje en la replanificación del cronograma parrandero, suspendido hasta nuevo aviso por la crisis sanitaria del coronavirus, y una vez establecida la normalidad en el país realizar los festejos de este año.

En la misiva aseguran entender que las medidas adoptadas por las instituciones cubanas son necesarias para así evitar la propagación de la enfermedad en todo el archipiélago, sin embargo consideran que es preciso tener en cuenta la importancia cultural de estas celebraciones, que se acercan a sus dos siglos de existencia.

"Exigimos al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el cumplimiento y respeto de su misión fundamental", afirman los autores de la misiva.

Le piden al Ministerio de Cultura que una vez decretada la tercera fase, las comunidades parranderas del país, y en especial las de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, se reestructure el cronograma de los festejos, que a su juicio, "no deben dejar de realizarse bajo ninguna circunstancia en períodos de normalidad debido a la importancia nacional e internacional que revisten", sentencian.

Así mismo, afirman que las medidas adoptadas por el país obligó a que los organizadores de las parrandas de Camajuaní, Villa Clara, y Zaza del Medio, Sancti Spíritus, detuvieran el trabajo y que actualmente se deteriora lo que se hizo "por causas ajenas a la voluntad de todos".

Aún cuando se anunció que el país regresaba a la normalidad en un proceso de tres fases, de las cuales ya son oficiales las medidas para la tercera y última de ellas, los organizadores de las parrandas cubanas consideran que existe incertidumbre en cuanto a los tradicionales festejos populares y que las autoridades pertinentes deben dar una respuesta más concisa.

Sin embargo, como parte de la Guía oficial para la etapa de recuperación post COVID-19, del gobierno cubano, se estableció que en la tercera fase existirá una reapertura de espacios de presentaciones artísticas, pero no deben implicar grandes aglomeraciones y se debe limitar la cantidad de personas y cumplir con las medidas higiénico-sanitarias. Estas indicaciones pudieran afectar la petición de los parranderos de la isla.

Desde el 13 de marzo, todas las actividades culturares y recreativas de la isla se suspendieron a causa del COVID-19 y el MINCULT aseguró, en una nota de prensa que divulgaron los medios de prensa oficialistas, que "se informará oportunamente" el momento en que todo volvería a la normalidad.

A continuación CiberCuba reproduce íntegramente la Carta Abierta que enviaron los parranderos de la isla al MINCULT, con sus exigencias.

Los parranderos de las 18 comunidades parranderiles de Cuba y los 36 barrios parranderos de la región central del país se dirigen en carta abierta al Ministerio de Cultura y al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, entidades responsables por el mantenimiento y preservación de las parrandas tradicionales de Villa Clara, Sancti-Spíritus y Ciego de Ávila, con el objetivo de que se pronuncien a la comunidad parrandera de Cuba sobre la situación de las parrandas del año 2020. Fiestas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2013, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y que ostentan la condición de Premios Memoria Viva.

El 13 de marzo del año en curso, el Ministerio de Cultura de Cuba emitió una nota informativa como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento al nuevo coronavirus que recientemente llegaba a nuestro país, la nota específicamente aclaraba y citamos; (Se ha tomado la decisión de POSPONER los eventos artísticos masivos, nacionales e internacionales que impliquen grandes aglomeraciones de público. De la misma forma quedan SUSPENDIDOS los espectáculos artísticos en los principales teatros, cines y casas de la música entre otros centros culturales; así como conciertos y bailables, hasta que se supere la situación actual, lo que se informará oportunamente. El Ministerio de Cultura se disculpa por los inconvenientes que estas decisiones puedan ocasionar más reitera que se adoptan por razones de fuerza mayor, en aras de proteger a nuestra población.) De esta forma fueron pospuestas hasta nuevo aviso las tradicionales parrandas de Camajuaní en Villa Clara y las de Zaza del Medio en Sancti Spíritus que se realizarían los días 19 y 28 de marzo respectivamente, parrandas en que los trabajos se encuentran en etapa de culminación y hoy deteriorándose lamentablemente por causas ajenas a la voluntad de todos, tanto parranderos como directivos e instituciones.

El jueves 11 de junio en el espacio Mesa Redonda de la televisión cubana nuestro primer ministro, Manuel Marrero informó que, (Durante este verano en Cuba no se realizarían fiestas populares, ni carnavales, ni actividades que incentivasen las aglomeraciones de personas.) Medida muy acertada a tono con la situación que se presentaba en el país pero que afectó considerablemente localidades parranderas como Chambas en Ciego de Ávila y El Santo en Santa Clara las cuales quedaron en la incertidumbre de POSPUESTAS, SUSPENDIDAS o DESAPARECIDAS del calendario parrandero anual.

Los parranderos de Cuba reclamamos al Ministerio de Cultura y a las autoridades pertinentes en las provincias y municipios, que una vez establecida la tercera fase se comience a dar atención a las comunidades parranderas y se trabaje en la replanificación del cronograma parrandero para una vez establecida la normalidad en el país realizar las parrandas del 2020. Festejos populares que no deben dejar de realizarse bajo ninguna circunstancia en períodos de normalidad debido a la importancia nacional e internacional que revisten, así como las altas y meritorias condiciones que ostentan. Siendo una de ellas un paquete turístico vendido al mundo y que arriba este año su aniversario 200. Exigimos al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el cumplimiento y respeto de su misión fundamental; la protección, rescate, conservación, restauración, exhibición, investigación y divulgación del patrimonio cultural y natural; los cuales están sujetos a los preceptos de la Ley No. 1, Ley de Protección al Patrimonio Cultural y su Reglamento, el decreto No. 118 del Consejo de Ministros.