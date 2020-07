Prensa oficialista entrevista solo a cubanos que elogian tiendas en MLC pero no muestra los productos

La prensa oficialista de Sancti Spíritus entrevistó solo a dos personas que elogiaron una de las 72 nuevas tiendas recaudadoras de divisas extranjeras abiertas este lunes en Cuba, pero no mostró los productos y se quedó fuera del local Zona+ de la corporación CIMEX.

"A mí me pareció maravilloso porque los precios no están elevados, están como si fuera en CUC, los espaguetis, los coditos, las aceitunas que fue lo que yo compré. Pero hay muchas cosas, hay néctares de jugo, hay leche entera, hay granos, hay arroz... lácteos todavía no hay, dice ella que van a ir entrando poco a poco. Pero por lo demás, los precios están maravillosos", dijo una cubana al periódico local Escambray.

La mujer lo consideró un paso positivo porque ella no puede ir a hacer colas al pueblo. Otro cubano coincidió también porque "así se recauda la divisa que permite estabilizar los productos en las otras cadenas de tiendas. Esperamos más surtidos después. Es una medida que beneficia desde un punto de vista a un grupo de personas, pero es también con la idea de asegurar otro grupo de personas que no tienen la posibilidad de venir a comprar acá".

"¡Pero cuánta manipulación! Eso que dice esa señora no lo puedo creer, ¿precios acordes a qué? ¡Señora mía evalúe lo que dice!", "solo dos personas hablaron y el segundo, con esas palabra "positivo" parece un robot de la seguridad, esos son los verdaderos gusanos que alimentan la putrefacción de ese gobierno" y "el objetivo es entrevistar a los ciegos mentales ya lo demás es edición y cumplimos", escribieron varios cubanos.

El reportaje del periódico provincial contrasta con el de la TV estatal hecho en el centro comercial de 3ra y 70 en La Habana, en el cual sí hubo quejas por el desabastecimiento de productos como el pollo.

En las redes sociales, donde los cubanos mostraron su inconformidad y asombro ante los productos y precios de las nuevas tiendas en monedas libremente convertible (MLC), varios periodistas emigrados mostraron su inconformidad con el reportaje de Escambray que calificaron de "bodrio propagandístico".

"Cada día entiendo menos al profesional de la prensa y a su periodismo. Lo básico, lo recontra básico en este audiovisual falta no hay una imagen del surtido ni de sus precios. ¿Luego falta y por qué están abastecidas estas sí y las del CUC no?", cuestionó el periodista Anibal Oliva Yañez.

El reportero, que trabajó en la Televisión Cubana y ahora radica en Uruguay, apuntó que la periodista "está afuera de la tienda, sale en cámara al inicio y al final buscando reconocimiento, me tira cuatro planos exteriores de la tienda y dos entrevistas, con afirmaciones positivas. Es patético".

Por su parte el periodista cubano radicado en México, José Raúl Gallego, también criticó el trabajo de Escambray y recalcó que "es el segundo que veo en el que hablan de las tiendas y no ponen imágenes de los nuevos productos".

"Si como periodista te mandan a hacer algo así, piénsatelo dos, tres, diez veces. Recuerda que quien está poniendo la cara eres tú, no la persona que te orientó el trabajo ni el que mandó a abrir estas tiendas donde tú con tu salario no puedes comprar. Recuerda que el periodismo se debe a la ciudadanía, y la mayor parte de esa ciudadanía no tiene quien le envíe dólares", afirmó.

En la emisión del mediodía del noticiero de la TV estatal la presentadora Diana Valido se atoró al intentar explicar los precios en este nuevo tipo de tiendas que venderán alimentos, productos de aseo y ferretería solo en dólares o monedas extranjeras a través de las tarjetas MLC.

Este lunes los cubanos amanecieron haciendo colas en bancos para sacar las cuentas que permiten comprar en las tiendas MLC, así como en los mismo establecimientos abiertos en el país.

Tras meses de escasez y colas en Cuba, 72 tiendas abrieron abastecidas de casi todos los productos a precios casi imposibles para el bolsillo de un cubano que cobre de media 40 dólares al mes.