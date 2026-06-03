Tienda para millonarios: El capitalismo invade Cuba con un supermercado de lujo

Un nuevo supermercado de lujo abrió sus puertas en La Habana bajo el nombre de la cadena Supermix, ubicado en la calle 17 entre M y N, en El Vedado, dentro del edificio Focsa, y acepta únicamente dólares en efectivo o tarjetas internacionales, en un país donde el salario medio equivale a entre 13 y 16 dólares al mes.

El local ocupa el espacio del antiguo mercado del CUC y fue documentado en un video en Facebook del canal JSant TV que acumuló más de 302,000 visualizaciones, generando una oleada de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la Isla.

El narrador del video describe una estética «primermundista» que no tiene nada que ver con los supermercados clásicos del país: «Automáticamente descubrimos que en Cuba hay un nuevo supermercado en dólares americanos que tenía literalmente de todo, no lo pensamos ni un segundo».

La oferta del establecimiento incluye carne de cerdo, hamburguesas, picadillo, mortadela, salmón, langostinos, mejillones, camarones, papas fritas en distintos cortes, tartaletas, helados, bombones, chocolates, pan de molde, queso gouda, mantequilla, leche, Nutella, aceites, licores, vinos, whisky, sal del Himalaya, azúcar glass, levaduras, detergentes, suavizantes, pastas de dientes, cafeteras y vasos.

El contraste con la realidad del cubano de a pie es brutal.

El salario medio cubano en 2025 fue de apenas 6,930 pesos mensuales, equivalente a entre 13 y 16 dólares al cambio informal, mientras que cubrir necesidades básicas -alimentos, higiene, medicamentos, transporte- puede requerir más de 50,000 pesos al mes, según estimaciones.

Supermiss se suma a una tendencia de dolarización acelerada del comercio cubano que el régimen ha impulsado desde 2020, pese a que históricamente calificó al dólar como la moneda del «enemigo imperialista».

Para mayo de 2025, al menos 85 tiendas en Cuba operaban exclusivamente en dólares, muy por encima del 7 % que el propio gobierno había prometido como límite máximo.

El supermercado de 3ra y 70, inaugurado en enero de 2025 en los bajos del hotel Gran Muthu Habana como primer gran referente de este modelo, cerró temporalmente en mayo de 2026 por falta de diésel para su planta eléctrica.

La contradicción del modelo alcanzó un nuevo nivel el 27 de mayo, cuando la empresa mixta cubano-eslovaca Proxcor S.A. inauguró una tienda con productos «100% cubanos» que solo se pueden comprar en dólares, desatando una avalancha de indignación en redes sociales.

«¿Hecho en Cuba y comercializado al propio cubano y en la propia isla en la moneda del enemigo? Ustedes son una falta de respeto... Descarados con todas las letras», escribió un usuario en Facebook.

Mientras tanto, en Matanzas, las tiendas en dólares de la cadena Cimex/Gaesa están siendo cubiertas con planchas metálicas para protegerlas de robos, en un contexto de apagones e inseguridad creciente.

La imagen que deja Supermiss es la de un régimen que construye escaparates de abundancia para quienes tienen dólares, mientras la mayoría de los cubanos no puede cubrir sus necesidades básicas con el salario que el propio Estado les paga.