Cubanos se burlan de moto de 7.200 dólares en tienda en La Habana: «¿Viene con gasolina para 10 años?»

"Con ese dinero me compro una casa": cubanos reaccionan al precio de una moto en dólares en La Habana

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El Concesionario NELLA, ubicado en la Avenida del Puerto esquina Merced, en La Habana Vieja, anunció a la venta la moto Jincheng JC200ZD —un triciclo motorizado de tres ruedas con techo de fabricación china— a un precio de 7.200 dólares, desatando una avalancha de reacciones irónicas e indignadas en redes sociales.

El vehículo cuenta con motor de 188 cc, transmisión automática CVT, frenos ABS, panel TFT, puerto USB y luces LED. Pesa 217 kg, alcanza una velocidad máxima de 100 km/h y tiene una autonomía aproximada de 200 km con un depósito de 9,2 litros.

El pago se acepta con tarjetas nacionales Tropical y Clásica, además de tarjetas internacionales.

La cifra resultó escandalosa para la mayoría de los cubanos que vieron el anuncio, dado que el salario promedio en Cuba ronda los 6.930 pesos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información difundidos en abril de 2026.

Los comentarios no tardaron en llegar. «¿Quién le puso el precio a eso? Porque no debe vivir en Cuba ni en la Tierra», escribió Roberto Carlos Yáñez Méndez.

Otro usuario, Calvin A. Hurt, hizo el cálculo más demoledor: «Aproximadamente 67 años para comprarlo con 5.000 pesos de salario, sin tocar ni un centavo».

Maikel Peña precisó la equivalencia en moneda nacional: «Serían nada más 4 millones de pesos y algo más, está en precio», en tono claramente irónico.

Varios comentaristas señalaron que con ese dinero se puede adquirir un automóvil completo. «Un cubano de a pie con 7.200 se compra una casita, una motico buena normal y le queda dinero», apuntó Marcos O'Reilly Chiroles.

Otros compararon el precio con vehículos de mayor categoría. «Cuesta lo mismo que una Piaggio MP3 300cc, y eso no tiene nada que ver con una Piaggio», escribió Yesiel Becquer. Renell Valdés fue más directo: «Ni Kawasaki se atrevió a tanto».

El anuncio también incluyó entre las ventajas del triciclo su utilidad «en lluvia, viento o hielo», detalle que no pasó desapercibido. «Lo mejor es que es buena para desplazarse sobre el hielo», ironizó Reyma Luz Cuetú Reyes, en referencia a un fenómeno climático inexistente en Cuba.

Maikel Leon resumió el sentir general con una frase que mezcló reconocimiento técnico y crítica: «Un excelente precio y si tenemos en cuenta la autonomía que describe en los datos técnicos, mucho mejor. El único detalle es que la trajeron para el país equivocado y en las circunstancias equivocadas».

Alexis Martínez fue más político en su lectura: «Para los hijos de los dirigentes de GAESA», en alusión a la élite vinculada al aparato estatal-empresarial del régimen.

No es la primera vez que tiendas estatales cubanas ofertan motos a precios desorbitados.

En mayo de 2026, CIMEX Cienfuegos promocionó motos entre 1.950 y 2.550 dólares para el Día de las Madres, también con críticas masivas.

De igual forma, en agosto de 2025, Tiendas Caribe en Holguín vendía motos entre 2.130 y 6.590 dólares, y en marzo de 2025, CIMEX promocionó motos Diana ensambladas en Cuba a 2.840 dólares, con reacciones similares de indignación ciudadana.

El triciclo Jincheng JC200ZD a 7.200 dólares representa el precio más alto reportado para una moto en tiendas estatales cubanas en este período, en un país donde, como resumió Alberto Martínez, «con ese dinero me voy y me queda para empezar una vida en otro país».