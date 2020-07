El Micha explota en las redes: "Yo no soy comunista, ¿ok?"

El trágico e inesperado fallecimiento del cantante cubano de reguetón Daniel Alejandro Muñoz Borrego, mejor conocido por todos como El Dany, ha dejado un irreparable vacío y mucha tristeza, pero también ha desencadenado la polémica debido a la falta de claridad sobre las causas de la muerte.

Horas después de su partida y posterior entierro en el Cementerio de Colón, el periódico oficialista Granma emitió una publicación en la que alegaba que el integrante de Yomil y El Dany había muerto debido a una afección cardiovascular aguda.

Al día siguiente dicha versión tambaleó y se vio empañada por las declaraciones que hizo el amigo y compañero de agrupación de El Dany, Yomil Hidalgo, cuando expresó en un emotivo vídeo que subió a su perfil de Instagram y en el que aparecía visiblemente afectado, que su "hermano" había fallecido por "negligencia médica".

Dichas palabras no hicieron más que abrir una brecha y crear un sobra de dudas entorno a los motivos que llevaron a la muerte al joven cantante urbano de 31 años de edad. Algunos artistas como Dianelys Alfonso Cartaya (La Diosa), Aldo El Aldeano o Yotuel comenzaron a pronunciarse en las redes sociales y a exigir justicia por el fallecimiento El Dany.

La Diosa, por su parte, transmitió en directo en su Facebook en el que arremetió contra los reguetoneros de la isla, expresando que ninguno había salido a pedir justicia por la muerte del artista urbano.

No obstante, la iniciativa de La Diosa fue duramente criticada por El Micha, quien en un vídeo, ya borrado de sus perfiles, se refirió a ella como "payasa" y bufón" y dijo que ella no era la más indicada para hablar del tema porque no tenía relación alguna con el difunto.

La respuesta de El Micha no hizo más que crear indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios le tacharon de comunista por mantener un perfil bajo ante de la situación y no apoyar las palabras de La Diosa.

Sin embargo, tras las duras críticas recibidas, parece ser que el reguetonero ha decidido cambiar de opinión y pronunciarse sobre las turbias causas que rodean a la muerte de su compañero mediante unos escritos que subió a su sección de historias de Instagram.

En el primer post se puede leer: "Danilo, solo estoy esperando impaciente la respuesta de porqué te nos fuiste. Entonces voy a hacer el primero en pedir justicia por ti y por tu familia".

El Micha / Instagram

A continuación, El Micha colgó otra publicación en la que quiso aclarar que no era comunista: "Antes de ser artista soy hijo, padre y un ser humano. Y que quede claro, yo no soy comunista, ¿ok?".

El Micha / Instagram

Pese a los enjuiciamientos, El Micha no ha dejado de mostrar su dolor por la repentina partida de El Dany, a quien le unía una bonita amistad y varios proyectos profesionales.

En el día de ayer, el reguetonero acudió a la esquina situada en el barrio de Cayo Hueso (Centro Habana) donde El Dany solía jugar al baloncesto con sus compañeros y realizó un personal y emotivo homenaje ante la mirada de todos los vecinos.

Hoy, emocionó a más de un seguidor al compartir una emotiva publicación en la que le prometía a El Dany que cuidaría de su madre, su esposa Irasel y su hija Daniela.

Desafortunadamente, El Dany falleció en la mañana del sábado 18 de julio en el Hospital Calixto García, donde llevaba más de una semana ingresado. Con el objetivo de aclarar las causas de su muerte, el caso está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

