El emotivo homenaje de El Micha a El Dany en la esquina en la que solía jugar baloncesto

El reguetonero cubano Michael Sierra Miranda, popularmente conocido como El Micha, ha querido rendir un especial homenaje al cantante cubano de música urbana El Dany, quien falleció en la mañana del pasado sábado 18 de julio en el hospital Calixto García de La Habana a causa de una afección cardiovascular aguda, según versión oficial de Granma.

El Micha acudió a la esquina situada en la localidad de Cayo Hueso (Centro Habana), donde nació El Dany, en la que el desaparecido intérprete de Sumando solía jugar al baloncesto con frecuencia con sus colegas del barrio. La visita quedó grabada en un emotivo vídeo que el reguetonero compartió en sus redes sociales.

Primeramente, se puede ver a El Micha escribiendo sobre una camiseta amarilla de básquet las siguientes palabras: "Para mi hermano Dany. Que Dios te guarde. Nos volveremos a ver. El último y pa' atrá", haciendo referencia con ésta última frase al nombre de la canción en la que colaboraron juntos en el año 2016.

Segundos después, ante la mirada de todos los presentes El Micha se dirigió a la esquina en la muchos ciudadanos han depositado fotografías y flores en memoria de El Dany y cuelga en la canasta la camiseta mientras mira con tristeza una de las imágenes de su compañero. Finalmente, el momento fue sellado con aplausos en honor al fallecido reguetonero.

Además de Pa' atrá, El Micha y Yomil y El Dany unieron sus voces en varias ocasiones en colaboraciones que se convirtieron en éxitos y entre las que encontramos Ella no se mide, Cosita rica, Tú no tienes ticket y No volveré.

Muchos han sido los artistas del género urbano de la isla que se han tomado un momento para de una manera u otra rendir homenaje a El Dany. Ya sean aquellos que residen en Cuba o en Estados Unidos, la gran mayoría ha querido darle el último adiós al reguetonero y recordarlo por la gran persona que fue en vida.

El Chulo, por ejemplo, fue uno de los últimos que honró la memoria del cantante urbano al colgar un cuadro con una fotografía suya en una de las paredes de su apartamento en Miami (Florida).

De igual modo, otros artistas como Descemer Bueno, Chocolate MC, Insurrecto, Jacob Forever, Yulien Oviedo, Baby Lores, Señorita Dayana, Chacal y hasta el propio Yomil, son algunos de los que durante los últimos días han dedicado publicaciones a Daniel Muñoz, nombre real de El Dany, quien tras su partida dejó un vacío irreparable en su familia y amigos, pero también, dentro del género urbano de Cuba.

