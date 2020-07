Pinocho dirige las tiendas Caribe en Cuba

La compañera Ana María Ortega Tamayo, además de burócrata comunista, tiene la virtud de montar el muerto de Pinocho, que la noche del miércoles se apoderó de ella en la Mesa Redonda y también se montó sobre Rodrigo Malmierca para refrendar que la mentira es un arma del tardocastrismo.

Rodriguito no consiguió zafarse del muerto de Pinocho y, en un alarde cubanísimo dijo que "en ningún país del mundo", las pequeñas y medianas empresas realizan importaciones, sin la ayuda de otras entidades; pero no contento con el primer tupe, se embulló y metió doble wind up: Incluso las personas que no tienen aún una empresa, hacen este tipo de gestión. Siempre se apoyan en empresas especializadas. Estamos hablando de importaciones y exportaciones comerciales, y el propósito es ayudar a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia en este proceso.

Que a estas alturas de la película, un ministro del gobierno cubano tenga que mentir a la cara, revela las debilidades del régimen que ha reducido su argumentario a una sarta de embustes mal construidos y peor hilvanados. Don Rodrigo, tenga la bondad de moderar su discurso, los cubanos están empobrecidos, pero no son tontos y hasta conocen las virtudes de Aliexpress y Amazon y las desdichas de Tuenvío.

Ana María Ortega Tamayo no pudo librarse de Pinocho, que está encarnado en su carabela y, con descaro olímpico, aseguró que los productos que se venden en las tiendas dolarizadas habían llegado al país 48 horas antes y llevados a las tiendas en una "Operación Relámpago" de las que tanto gustan a los guardias cubanos porque en esos pugilatos se puede robar a mansalva.

Resulta increíble la precisión de los compradores cubanos que han tenido el acierto de -aún en tiempos de coronavirus y burlando el bloqueo yanqui- comprar lo mismitico que había en las tiendas en CUC, antes del cerrojazo; por eso en los establecimientos dolarizados hay cantidad, pero no variedad de productos, que se repiten en las estanterías.

Doña Ana María, gracias por leer a CiberCuba, ya sabemos que uno de nuestros titulares de este miércoles la sedujo: "Cuba: Primeras 48 horas de tiendas en dólares"; pero si hubiera releído nuestra web de días anteriores habría visto los testimonios de cubanos expectantes y enfadados con el llenado previo de tiendas.

Tampoco cuela la Operación Relámpago para llevar los productos desde los puertos a las tiendas porque uno de los camioneros que participó en el trueno, dijo a CiberCuba que las autoridades estaban desvistiendo a un santo en CUC para vestir a otro en dólares.

Y si tuviéramos la desdicha que el camionero sea un agente de la CIA, al servicio del oficial operativo José Ramón Machado Ventura, que ha conseguido paralizar al partido comunista e incumplir una pila de lineamientos del séptimo congreso del PCC; basta con asomarse a los almacenes de Berroa para ver que allí se acumulan los envíos de cubanos emigrados a su familia por la incapacidad de Cubapack de desalojar aquello en tiempo récord.

Si la compañera Ortega Tamayo se ha aficionado a la meteorología -¡tiembla Rubiera!- lo adecuado sería que esos mismos camiones relámpagos que llenaron las tiendas MLC en ¡48 horas! en saludo al 67 aniversario del ataque el cuartel Moncada, vacíen los almacenes de Berroa y lleven la ayuda familiar a los empobrecidos cubanos.

Sabemos, compañera Ana María, que en mentir le va el cargo y, que si usted pierde el puesto, caerá en el desamparo de la OFICODA, circunstancia que no deseo para ningún cubano porque, como bien explicó su compañera de Mesa Redonda, la ministra Betsy Díaz Velázquez: “Somos conscientes de que hay desabastecimiento. No estamos satisfechos".

Díaz Velázquez contó que van a dar 16 onzas de frijoles y la pasta de dientes se distribuye en dos meses. ¡Exitazo de la revolución!

Randy Alonso, que es un lince cuando le conviene, corrigió cariñosamente a la ministra y aclaró que 16 onzas es ¡una libra!; y ya luego vino el carnaval de pobreza con que el socialismo próspero y sostenible agrede a los cubanos:

En julio ya está comercializándose una libra per cápita adicional de pollo, para los niños hasta 13 años y para los mayores de 65 años. Igual distribución se mantendrá en agosto. En las zonas urbanas del país se ofertará media libra de embutido adicional para las edades intermedias, o sea, de 14 a 64 años.

Los cubanos de 15 a 64 años, que son el ¡68,90 por ciento de la población! tendrán que comer menos que sus paisanos menores y mayores o acudir a la red de tiendas en MLC.

Todas esas regalías serán vendidas a precio de mercado, sin subsidios, "porque así lo ha pedido el pueblo". Ministra, por favor, ¿cómo, cuándo y dónde el pueblo cubano he pedido eso? Sería oportuno que aclarara ese punto, si no la distrae mucho de su ingente tarea de renovar la red comercial en fase de recuperación post Covid-19.

Betsy Díaz Velázquez precisó que el arroz de agosto, por la libreta es posible que se venda fraccionado, pero está garantizado. ¡Aleluya!

Ya luego la Mesa Redonda entró en fase coronel que lee bien, con las manos entrelazadas para que la cámara no capte que está leyendo y Héctor Oroza Busutil, presidente de CIMEX, S.A. dijo que próximamente entrarán en funcionamiento una Tienda Mayorista en dólares por provincia del interior y dos en La Habana.

Una pena que Randy Alonso haya desperdiciado la oportunidad y no le haya preguntado al killer Oroza por su ex compañera Iset Maritza Vázquez Brizuela, que traicionó a la revolución, robando.

Tampoco hay que extrañarse ni alterarse por estos capítulos de la Mesa Redonda y los que faltan porque los revolucionarios andan tan enfrascados en la brujería que Randy Alonso monta el muerto de Olga Guillot, cuando cantaba aquello de "miénteme más, que me hace tu maldad feliz...