Cubano en apoyo a Susana Pérez: "Muchos pensamos como tú"

Un cubano en redes sociales publicó un texto en defensa de la actriz Susana Pérez, quien fue objeto de varias críticas por prestar su voz a un video de la campaña electoral de Donald Trump, de lo cual dijo sentirse “muy orgullosa”.

“Hoy gastaré mis monedas por ella, apostaré a cada fantasma que me ha visitado en las noches y los amontonaré entre las sábanas que usaron para asustarme. Voy a cambiar cada palabra, su voz y su encanto como si fuera editar ante una multitud, lo que creen perfecto, inequívoco ante toda una vida que nos ofreció errores como probabilidades a subexistirla”, expresa el texto en Facebook.

“Cómo hubiese sido los juicios de los correctores si en vez de elogiar la gestión de un Presidente, hubiese afiliado sus simpatías por el Candidato contrario? Biden, el mejor!!, cómo hubiesen cambiado la tribuna si te hubiese opuesto al Embargo anunciando en Cubamax la cosecha de tomates en Jatibonico, si apoyara al "intercambio cultural" de Hugo Cancioy al acercamiento al Gobierno de Castro con la hermanacion de ciudades bajo el programa de la Embajada de Cuba en USA, la captación de simpatizantes de Izquierdas con la "Alianza Martiana"”, dice.

“Qué tal si hubieses callado tus ideas como te acostumbraron en casi toda tu vida, o mantener la careta colgada en tus manos lista para usarla en cada escenario”, expone.

“Pero no fue así, Susana, yo que jamás te conocí, que nunca pude completar los capítulos de Sol de Batey por los apagones o por estar luchando una Hamburguesa que me otorgara 16 horas de energías, puedo concluir que muchos pensamos como tú”, añade.

Susana Pérez días atrás participó en la iniciativa, en un evidente intento de atraer al votante cubano. “Sacrificamos mucho para ser libres y respetados”, se le escucha decir a la actriz cubana en el video de la campaña electoral del actual presidente norteamericano, de cara a los comicios de noviembre.

A raíz de la salida del material, un periodista oficialista de la isla criticó duramente a Pérez, quien reside desde hace varios años en Miami. “Toda persona tiene derecho a emigrar, pero esto que está haciendo ahora sí es imperdonable”, dijo Jesús Álvarez López, reportero en la emisora provincial CMHW, de Villa Clara.

“Desde que comenzó recientemente a denigrar a una revolución que jamás la ofendió, es más, podría decirse que la mimó, ya uno imaginaba que estaba vendiendo el alma, renunciando a todo su pasado, para ver si la dejaban avanzar en aquel país que jamás la acogió con amor, como la recibió siempre nuestro pueblo. Sin dudas debe sentir nostalgia de sus tiempos de actriz reconocida en Cuba”, añadió.

“Caramba Susana, hasta dónde has llegado, das pena, excubana”, concluyó el comunicador al servicio del régimen.

Pero la emblemática actriz cubana, ahora en el centro de la polémica, ha mantenido su postura, asegurando que “ningún socialista me va a hacer callar nunca más”.

“Ningún socialista, ningún demócrata, ninguno de los que se dice revolucionario y defiende ese proceso que nos está haciendo pasar hambre me va a hacer callar”, enfatizó.

“Yo sencillamente me pregunto por qué atacan al mensajero y no aclaran el mensaje. No he visto a ninguno de los demócratas que diga 'no, nosotros no somos socialistas, no estamos de acuerdo con lo que dice el anuncio', me atacan a mí y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra”, dijo al periodista cubanoamericano Juan Manuel Cao.

La senadora estatal demócrata Annette Taddeo recientemente cuestionó a Pérez sacando a la luz un poema al que le puso voz con anterioridad, dedicado al argentino Che Guevara, considerado un asesino por los detractores de la llamada revolución cubana.

“¡Aquí está la locutora publicitaria de la campaña de Trump, Susana Pérez, con un poema al Asesino Che! ¿Qué hay de sus viajes a Cuba? ¿Dónde está la indignación republicana?”, indicó en Twitter la senadora.

Sin embargo, Pérez afirmó sentirse muy bien y explicó que a ella la llamaron para participar porque consideraron que podía ser una figura atrayente para movilizar en favor de Trump a un sector del exilio cubano que lleva menos de 20 años en Estados Unidos.

“Tú sabes que aunque yo no he entrado en la política norteamericana, en la política cubana hace mucho rato que tengo una actitud radical”, aseguró.