Muere el legendario presentador estadounidense Regis Philbin a los 88 años

El legendario presentador Regis Philbin, figura mítica de la televisión de Estados Unidos, murió este sábado a los 88 años por causas naturales.

“Nos entristece profundamente compartir que nuestro querido Regis Philbin falleció anoche por causas naturales, un mes antes de cumplir 89 años”, expresó el comunicado de la familia enviado a CNN.

“Su familia y amigos están siempre agradecidos por el tiempo que pasamos con él, por su calidez, su legendario sentido del humor y su singular habilidad para convertir cada día en algo de lo que valga la pena hablar”.

“Agradecemos a sus seguidores y admiradores por su increíble apoyo durante sus 60 años de carrera y pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida”, subrayó el texto.

Philbin se hizo famoso como anfitrión de programas de conversación y de juegos, en los que resaltaban sus divertidas anécdotas y su peculiar sentido del humor con el que se reía incluso de sí mismo.

Fue el primer presentador del popular show "¿Quién quiere ser millonario?", estrenado en 1999, así como de "Live! With Regis and Kelly", que terminó en 2011, cuando ya tenía 80 años. También presentó concursos de Miss América.

El presidente Donald Trump le dedicó unas palabras de homenaje en su cuenta de Twitter.

“Uno de los grandes en la historia de la televisión, Regis Philbin, ha pasado a mayores ondas, a los 88 años. Era una persona fantástica, y mi amigo. No dejaba de decirme que me postulara para Presidente. Tiene el récord de ‘más televisión en vivo’ y lo hizo bien. Regis, te queremos...”, expresó Trump.

Philbin -conocido por sus admiradores como "Reeg"-, era dueño de un estilo tosco y un acento del Bronx que en alguna ocasión fue descrito "como de locutor de carreras resfriado".

Su amigo de muchos años, el comediante y también anfitrión de programas nocturnos David Letterman, lo calificó de ‘el hombre más gracioso de la televisión’.

Por su participación en programas locales y nacionales durante más de medio siglo, Regis Philbin se ganó el cariño y la admiración de millones de televidentes y recibió numerosos premios por su fecunda y prestigiosa carrera.

Tuvo 37 nominaciones para el Daytime Emmy Awards, de las cuales ganó seis. En 2006 fue incluido en el National Association of Broadcasters Hall of Fame y el Television Academy Hall of Fame, y dos años más tarde fue galardonado con el Lifetime Achievement Award.

Según el Libro Guinness de los Récords, es la persona con más tiempo ante las cámaras en la historia de la televisión de Estados Unidos, con cerca de 17.000 horas.

Nació en Nueva York en 1931. Se graduó de Sociología en 1953 en la Universidad de Notre Dame, y después ingresó en la Marina de Estados Unidos.

Desde 1970 estado casado con Joy Philbin, con quien tuvo dos hijas, Jennifer y Joanna. Había tenido un matrimonio anterior, con el que otros dos hijos.