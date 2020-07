Alexis Valdés sobre su regreso a Cuba: “Llega el momento que nos cansamos de pelear por lo que es justo”

El actor y humorista cubano Alexis Valdés reflexionó sobre la posibilidad de regresar a la isla, para reencontrarse con familiares y amigos, aunque no se mostró muy convencido.

"Llega un momento que nos cansamos de pelear por lo que es justo, y nos acostumbramos a la injusticia, la aceptamos y ahí es donde todos perdemos", escribió en Facebook.

El artista se mostró escéptico "no porque no crea que es derecho natural de todos los cubanos salir y entrar de su país (...) sino porque con los años y la experiencia vivida uno aprende que no siempre triunfa en el mundo la razón y la justicia", aseguró.

Alexis Valdés también hizo alusión a los cubanos que el gobierno de la isla no permite entrar al país, en una evidente violación de los derechos humanos, algo que calificó de injusto.

El mensaje del actor y humorista cubano se acompañó de un mensaje que publicó una amiga suya, Libia Batista Mora, quien expresó los deseos de un reencuentro en Cuba y "reírnos como antes, y divertirnos en nuestras playas, en todo".

No es la primera vez que Alexis Valdés reflexiona sobre el regreso a Cuba y se solidariza con los que no pueden hacerlo

En 2017, tras los anuncios que hizo el canciller cubano Bruno Rodríguez sobre nuevas medidas migratorias para cubanos que residen en el extranjero, Valdés compartió una canción "inspirado en la ilusión que nos produce que las cosas se vayan arreglando”.

Sin embargo, en marzo del año pasado escribió en Instagram un mensaje en el que aseguró que no podría ser feliz en Cuba, porque tanto él como su patria han cambiado.

“Yo jamás me sentí exiliado, ni cuando viví en España ni cuando vivo en Estados Unidos. Evidentemente siento alguna nostalgia de mi barrio de mi Habana, de los días felices que pasé. Pero sé que son trampas de la memoria, que borra los malos recuerdos y solo deja lo bueno y además barnizado en oro. Es un mecanismo de supervivencia de nuestra especie”, escribió.