Haydée Milanés al Gobierno: ¿Por qué no quieren escuchar a los jóvenes cubanos?

La cantante Haydée Milanés pidió al gobierno de Cuba que deje de acosar a los periodistas y artistas independientes de la isla, y demandó el derecho que tienen todos los jóvenes de hacer cosas por su país.

En una publicación en su muro de Facebook, Haydée recordó que el pasado 30 de junio la periodista independiente Mónica Baró y el cineasta Carlos Lechuga fueron sometidos a una vigilancia por parte de agentes de la Seguridad del Estado, que se plantaron fuera de sus casas y no les permitieron salir durante todo el día.

“Ese día, afuera de mi casa, no había una patrulla vigilando como en casa de Mónica, ni había un agente de la seguridad vestido de civil, como en casa de Carlitos, pero yo me sentí como si hubiesen estado ahí todo el tiempo. Me sentí muy mal, muy triste”, detalló.

“Que sensación tan penosa, tan vergonzosa y absurda, saber que le están haciendo esto a los jóvenes más brillantes que conozco. Qué pena saber todo lo que se está perdiendo Cuba; todo el talento, la frescura y la inteligencia. Muy duro entender como tan fácilmente deciden no dejarte salir de tu casa, porque ellos creen que eres una amenaza”, cuestionó.

La artista se refirió también a lo sucedido este jueves en La Habana, donde varios activistas políticos y periodistas independientes amanecieron con oficiales del Ministerio del Interior frente a sus viviendas, y de nuevo les impidieron la salida a la calle sin explicarles la causa de la retención.

“Esta vez no dejaron salir a mis amigas las periodistas independientes Mónica Baró y Luzbelis Escobar (entre otros)”, denunció Haydée.

“¿Por qué no quieren escuchar a los jóvenes cubanos, por qué se empeñan en acallar sus voces? ¿Por qué nos ven como enemigos? ¿Por qué se muestran tan susceptibles a las críticas? ¿No sería interesante, inteligente abrirse un poco, y escuchar lo que piensan y sienten los jóvenes de Cuba, los profesionales que el propio país ha formado? Creo que se están perdiendo una gran oportunidad. Y por supuesto, y sobre todo, nos la estamos perdiendo nosotros, que amamos Cuba, y soñamos lo mejor para ella”, concluyó.

El post de Haydée ha recibido numerosos comentarios de personas que apoyan su demanda. Uno de ellos fue el actor Ulises Toirac, quien afirmó que la única solución para el país es aceptar también a los que no piensan igual que el gobierno.

“Y la patria no es de nadie en particular. Es de todos el deber de servirla desde nuestros credos particulares aunque ello suponga el más doloroso de los partos. Besos, Haydée”.

También se pronunció el actor Luis Alberto García Novoa, quien reinvindicó el derecho de todos los cubanos a trabajar por el futuro del país.

“Solo te sugiero, 'sobrinahermana', incluir a los que no somos tan jóvenes y amamos a Cuba igual que ustedes, pero desde hace más tiempo. Te amo, Milanesa”, expresó.

“Por supuesto que tú estás incluído entre esos jóvenes de los que hablo, porque la juventud está en nuestras actitudes y nuestra capacidad de entender. Hay muchos 'jóvenes' que nunca llegarán a ser tan jóvenes como tú! Y conozco a algunos con más de 70 y 80, que son más jóvenes que nosotros! Qué maravilla, ¿no?”, le respondió la cantante.