Emotivo mensaje de deportista exiliado a los cubanos: "No soy tu enemigo, soy tu hermano y quiero tu libertad"

El luchador profesional cubano radicado en Perú, Fredy Masabo, dedicó unas emotivas palabras a los cubanos de la isla y aseguró que los cubanos que están fuera no son enemigos y solo desean la libertad para quienes aún viven en la isla.

"...Y regresar un día al barrio. Abrazar a los tuyos y besar a tus hijos y volver a caminar descalzo, sin camisa, un café, bailar salsa, quedarme a dormir en tu casa. Yo extraño a tu familia también. Y es que también viví en la desinformación", escribió el púgil con nostalgia y tristeza.

"Decirle asere a tus amigos, (o monina, cobio, mi ambia, carnal, mi sangre, menor, compay, compa, compadre, mi negro, papi, mamita etc.) Encontrarnos con un mejor país que la miseria que nos están dejando. Duele. Mereces algo mejor, hermano", subrayó.

"Yo quiero tu libertad, yo necesito tu libertad, yo no quiero que te duermas otra noche con hambre; yo sé que te cuesta creer que existe la posibilidad de un mejor sistema, sin embargo, ¡falta menos Mi Sangre! Yo NO soy tu enemigo, yo soy tu hermano", resaltó el boxeador santiaguero.

Su compañero de profesión, Yordenis Ugás, estuvo entre los primeros en comentar el post: "De madre, mi hermano, no es fácil. Uno puede hablar porque vive en la libertad, pero le duele Cuba y ama los suyos, entonces piensan que uno es su enemigo, es una locura".

"Qué lindas y tristes palabras. Mis respetos", "Si, brother, desgraciadamente es así, están aterrorizados y pensando que queremos crearles algún problema, no, al contrario. Queremos ayudarlos a vivir en una Cuba libre, sin hambre", "No es posible estar feliz aquí afuera viendo cómo están sufriendo nuestra familias, hay veces que mi familia me ha llamado y he tenido que esconder el plato de comida y salirme del comedor porque me da pena y lástima a la vez, ya es demasiado, hermano", son algunos de los comentarios que se leen en el post.