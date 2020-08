Yomil: "Es muy duro tener que vivir todos los días del resto de mi vida con este dolor"

Desde el repentino fallecimiento del cantante cubano El Dany, las redes de su amigo y compañero de profesión Yomil se han convertido en espacio de homenaje a su vida y su legado musical.

Si siempre fue patente el fuerte vínculo que les unía más allá del dueto que formaban, al punto de ser Yomil el padrino de la hija de El Dany, tras el trágico suceso las muestras de amor y respeto no han dejado de sucederse en los perfiles en las redes de Yomil.

Pero a pesar de que ya se han cumplido 15 días de que el joven Daniel Muñoz -nombre real del cantante- muriese en el Hospital Calixto García, Yomil no se ha acostumbrado a la idea de que no esté para seguir disfrutando de una carrera musical en común, con sus muchos proyectos por venir, y de la fraternidad que había entre ellos.

"Caballero no asimilo, no olvido, no me recupero, no me lo creo y cuando me doy cuenta de que no está conmigo me da mucha rabia", escribió en su cuenta en Instagram Yomil.

"Asere te fuiste muy rápido" le dice Yomil en su mensaje donde reconoce que tiene que ser fuerte e ir sanando poco a poco la herida que la partida de su amigo le ha dejado para "volver a ser feliz y emprender nuestro camino".

El líder de Yomil y el Dany, por su parte, aseguró en días recientes que seguiría trabajando para cumplir los sueños de El Dany y zanjó las dudas sobre el futuro nombre de la agrupación, aunque no aclaró por el momento si pensaba contar con una nueva voz.

"Esto es Yomil y El Dany por siempre, aquí nada ha cambiado, solo con la diferencia de que Yomil está en la tierra y El Dany en el cielo", dijo

"En las buenas y en las malas, siempre estuvimos juntos y siempre estaremos juntos" se lee junto a otro vídeo publicado en la cuenta oficial en Facebook de la agrupación, en clara referencia de que aunque se encuentren físicamente separados el vínculo entre ellos será indestructible.

Como dijo Yomil la lamentable muerte de El Dany lo ha llevado al duro trance de tener que seguir desandando solo el camino que emprendieron como agrupación hace cinco años, cuando eran unos jóvenes que soñaban con hacer música y trascender las fronteras del país donde primero empezaron a escucharse sus canciones y donde consiguieron hacerse un espacio entre un público, que ahora llora la muerte de uno de sus integrantes.

