VIRAL: El cuento de los tres cerditos en versión cubana

El video de un cubano contando su versión de la fábula Los tres cerditos a su hijo, mientras le daba la comida, se ha vuelto viral desde su publicación en redes sociales.

En las imágenes se ve al padre narrando la popular historia y al pequeño, en pijama, escuchando con atención sentado a un lado del fregadero de la cocina. Mientras cuenta, el hombre va manoteando el aire con ese estilo característico de los cubanos.

Según esta versión, el hermano mayor de los tres cerditos protege a los suyos del lobo en su casa de “brillantes ladrillos”.

“Esto es candela con todo el mundo”, advierte el cerdo de más edad.

Cuando el lobo llega a la casa de los cerditos y amenaza con derribarla, tal como sucede en el cuento clásico, el hermano mayor le advierte: “Loco, tú estás quimbado, lobo. Tú no vas a tumbar mi casa nada, asere, mi casa es de brillantes ladrillos. Déjate de locura”.

Sin embargo, el lobo no desistió de sus propósitos. “Sal para afuera, esto es candela, cualquiera me sirve”, amenazó el animal en esta original adaptación. Acto seguido, el lobo toma aire y sopla con todas sus fuerzas la casa, no obstante, la construcción se mantiene en pie.

Pero lo que hace en verdad desistir al lobo de intentar entrar a la casa, según la versión del padre cubano, es haber visto a los cerditos adentro “comiéndose la papa” disciplinadamente. De ese modo, la narración termina cuando el niño acepta la última cucharada de la comida, ya convencido de que debía hacerlo si quería eludir al lobo.

Las primeras ediciones de la fábula de Los tres cerditos, cuyo autor se desconoce hasta el día de hoy, aparecieron en el siglo XIX. En esta narración que contiene una enseñanza final, se destacan valores como el esfuerzo, la laboriosidad y la inteligencia.

La historia se popularizó especialmente después de que el estadounidense Walt Disney la tomara para una versión en dibujos animados, en 1933.

Este clásico de la literatura infantil ha sido favorito por décadas de los niños en el mundo entero, y por supuesto, también de los cubanos más pequeños.

