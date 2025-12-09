Nueve menores en estado crítico por chikungunya y dengue en Cuba, según el MINSAP

Cuba continúa sumida en una de las peores crisis sanitarias de los últimos años, mientras el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) intenta transmitir una imagen de control que contrasta con la gravedad de los datos ofrecidos este martes en la televisión nacional.

Según la viceministra Carilda Peña García, nueve menores de edad permanecen en estado crítico por arbovirosis -principalmente chikungunya y dengue-, en un contexto marcado por el colapso hospitalario, la escasez de insumos y el creciente número de enfermos en todo el país.

Aun así, Peña García insistió en un tono optimista, calificando como "positiva" la evolución de los pacientes críticos, pese a que 71 personas permanecen graves o en estado crítico, incluidos los nueve menores de 18 años reportados.

Según dijo, estos niños se encuentran "críticos estables" y "no deberían tener un compromiso para la vida", una afirmación difícil de sostener en un contexto donde la falta de recursos básicos ha sido denunciada reiteradamente por trabajadores de la salud y familiares de pacientes

La dirigente informó que el lunes fueron atendidos 2,069 pacientes con síndrome febril, alrededor de mil menos que el día anterior.

Sin embargo, la disminución no parece asociarse a una mejoría epidemiológica, sino más bien a la incapacidad del sistema de salud para recibir a todos los enfermos y a la extendida práctica del ingreso domiciliario, una medida que reduce presión sobre los hospitales pero deja a miles de pacientes sin supervisión médica adecuada.

Aunque Peña aseguró que Cuba podría estar entrando en una "etapa de control" de las arbovirosis, sus propias cifras reflejan un escenario distinto: 324 nuevos casos de chikungunya confirmados como sospechosos en la última jornada, con mayor incidencia en Cienfuegos, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Granma.

El país acumula 42,339 casos reportados, de los cuales solo 1,462 han sido confirmados por PCR, lo que deja en evidencia las limitaciones del sistema para diagnosticar de manera precisa.

Un país que se hunde entre epidemias, hospitales deteriorados y cifras oficiales cuestionadas

La comparecencia de Peña ocurrió apenas un día después de que el propio régimen actualizara a 44 las muertes oficiales por arbovirosis, la mayoría asociadas al chikungunya.

Entre ellas, ocho a menores de edad, un reconocimiento que llega tras semanas de retrasos en los reportes y de desmentidos previos ante denuncias de casos graves en diversas provincias.

La cifra, sin embargo, es ampliamente cuestionada por la población y el personal médico, en un país donde la transparencia informativa es casi inexistente.

Tanto familiares como sanitarios han advertido sobre muertes no registradas de manera oficial, pacientes que no reciben atención a tiempo y brotes que se extienden sin control por barrios donde hace meses no pasa una campaña antivectorial.

Pese a ello, la viceministra volvió a culpar indirectamente a la ciudadanía, exhortando a reforzar el "autofocal" en los hogares y a denunciar irregularidades en las fumigaciones.

Pero evitó mencionar la escasez de insecticidas, combustible o personal técnico, problemas señalados por brigadistas en distintas provincias.

Un sistema sanitario colapsado

La epidemia se desarrolla en un momento en que los hospitales cubanos enfrentan una crisis estructural profunda, con salas sin agua potable, falta de analgésicos y antibióticos, déficit de camas, laboratorios sin reactivos y plantillas vacías por la migración masiva de médicos y enfermeros.

Los policlínicos aplican criterios estrictos para realizar pruebas, muchos centros solo pueden proporcionar diagnóstico clínico, y miles de familias tratan la fiebre de sus hijos con remedios caseros ante la inexistencia de medicamentos.

La situación se ha agravado no solo por el aumento explosivo de contagios, sino también por la acumulación de meses de negligencia institucional, campañas de prevención incompletas y ausencia total de estrategias efectivas para enfrentar los brotes.

Semanas de ocultamiento y un reconocimiento tardío

Desde octubre, el MINSAP ha ido admitiendo de forma fragmentada las muertes por dengue y chikungunya, luego de semanas de silencio institucional.

Primero fueron tres fallecimientos, luego 33, y ahora 44. En cada actualización, la disparidad entre los reportes oficiales y las denuncias ciudadanas es mayor.

Mientras tanto, la epidemia continúa cobrando vidas, golpeando especialmente a niños y gestantes, y dejando al descubierto la precariedad de un sistema sanitario que por décadas fue presentado como un logro del modelo cubano y que hoy apenas logra sostenerse.

La declaración de Peña, lejos de tranquilizar, confirma una crisis sanitaria que no deja de crecer y que se desarrolla en un país donde la población se siente cada vez más abandonada y desprotegida.