Influencer relata cuatro cosas raras de su infancia en Cuba

La creadora de contenidos cubana Maryannet, conocida en redes sociales como @maryannet_, compartió un video en el que recordó algunas de las experiencias más curiosas y difíciles de explicar que vivió durante su infancia en Cuba, provocando risas y nostalgia entre sus seguidores.

“Como muchos de ustedes saben, yo nací en Cuba y hay muchas cosas que yo me quedo como... eso es mentira, eso yo lo soñé”, dijo la joven al inicio del video, antes de presentar su lista de cosas que aún no logra entender de su niñez en la isla.

Entre ellas mencionó el “empacho”, una supuesta enfermedad que en muchos hogares cubanos se curaba con rezos en el estómago o remedios caseros.

“Toda mi vida pensé que era algo médico, pero ahora no sé si era intoxicación, virus o brujería”, comentó entre risas.

Otra de sus anécdotas fue “el buchito de las escuelas”, un misterioso líquido que enfermeras repartían en los centros escolares sin explicar para qué servía. Se trataba de un enjuague de flúor, compuesto por fluoruro de sodio disuelto en agua.

No se podía tragar ese líquido, solo enjuagar la boca y retenerlo unos minutos. Su uso era para reforzar el esmalte dental y prevenir las caries. La mayoría de los niños, y sus padres, no tenían ni idea de qué contenía ese "buchito".

“Tenía sabor a mouthwash y venía en un pomo sin etiqueta. Nadie sabía qué era, pero todos lo tomábamos”, recordó la joven.

También habló del temido “sereno”, una creencia popular que culpaba a la brisa nocturna de provocar fiebre y resfriados. Los abuelos recomendaban cubrirse para evitar enfermedades.

El cuarto elemento de su historia fue la absurda “guardia pioneril”, donde niños de primaria debían “proteger” la escuela como si fueran militares.

El video de Maryannet ha recibido miles de visualizaciones y decenas de comentarios de otros cubanos que compartieron la misma experiencia sobre las creencias y cosas más insólitas del país.

Su publicación refleja, con humor y ternura, las peculiaridades culturales que marcaron a toda una generación que creció bajo el sistema educativo y social cubano.