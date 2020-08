Tiendas Caribe toma medidas para evitar que sus trabajadores se vinculen a la reventa

La cadena de Tiendas Caribe anunció en Facebook que implementará un conjunto de prohibiciones para evitar que los trabajadores de esta red comercial se vinculen a la reventa en medio de la crisis de abastecimientos que atraviesa el país.

De acuerdo con un cartel publicado en su perfil de la red social, no se permitirá que los empleados de los establecimiento vendan mercancía por encima de las cantidades aprobadas; ni retengan artículos para los trabajadores por encima de las cantidades aprobadas para la venta por cada cliente.

Tampoco podrán concentrar la venta de productos de alta demanda en una sola unidad comercial o piso de venta, existiendo posibilidades de desconcentrar la distribución; y las tiendas no podrán comenzar la venta sin antes informar a los trabajadores y al público, en tablilla y de forma visible, las ofertas, sus precios por unidad y la cantidad que se puede llevar por cliente.

Por último, deberá comunicarse a las personas que se encuentran en la cola la disponibilidad de productos que quedan en la tienda y no esperar a que se agoten estos para brindar esa información.

Aunque la noticia podría parecer alentadora para decenas de cubanos que padecen interminables colas para adquirir productos de primera necesidad y finalmente deben comprarlos a los revendedores, muchos usuarios de Facebook se mostraron pesimistas con que la medida sea efectiva.

Oditza Ortega afirmó que esa tablilla no clasifica para su comunidad. "Cada punto aquí es todo lo contrario y si quieren pueden hacer una visita sorpresa y verán a qué me refiero, donde los oportunistas hacen de las suyas en conjunto con los dependientes, ya presenté mi queja a la dirección de TRD y todo fue en vano", expresó.

Por su parte, Laura Maxam Martínez narró que en la tienda virtual 5ta y 42, donde solo surten mercancía una vez al día, eran las 4 pm y aún no habían abierto el local.

"Al llamar al departamento comercial me informaron con estas palabras: están terminando una cosita ahí para abrir, a los pocos minutos abrieron con los dos combos habituales de alimento y aseo, lo monté en el carrito y ya cuando acepté los términos me decía que no estaba disponible".

La mujer asegura que la página es manipulada por los administradores a su conveniencia y que están ocurriendo cosas internas tan graves como la situación que hay hoy con los llamados coleros.

Nadiuska Santana Olivares, otra internauta, afirmó: "Por favor respeten al pueblo, comiencen la limpieza de conciencia que esto está muy duro y todo el mundo lo que quiere es dinero empezando por sus trabajadores, estos tiempos están fuertes, es verdad, pero hace falta ayudarse que cualquiera puede caer en desgracia, no propicien el negocio que no son tiempos para eso".

La corporación CIMEX S. A. también compartió recientemente en la misma red social un grupo de medidas para hacer frente a los coleros. Sin embargo, todo parece indicar que se trataba de medidas internas que no debía conocer el pueblo y la firma borró la publicación.

Entre otras cosas, decía que quedaba prohibido: reservar a clientes turnos y mercancías en piso de venta y almacén; vender mercancías fuera del horario establecido de las unidades y fuera de los pisos de ventas; divulgar información sobre los productos en almacén y los procedimientos internos de trabajo y recibir mercancías sin facturas correspondientes.

El tema del acaparamiento en la isla mantiene ocupados a los funcionarios del régimen en medio del descontento popular generado por la escasez de alimentos en la isla.

Actualmente el gobierno emprende una guerra contra coleros y acaparadores en todas las provincias del país, con iniciativas como "las brigadas anticoleros", efectivas en Holguín, Pinar del Río y otras regiones.