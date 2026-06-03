"No baja": Tres litros de gasolina por 16 mil pesos cubanos en el mercado informal

El cubano Daudy Cuervo publicó un video en Facebook que resume con rabia y asombro la realidad del combustible en Cuba: pagó 12,000 pesos por apenas tres litros de gasolina en el mercado informal, a 4,000 pesos el litro, mientras los precios en junio de 2026 ya alcanzan los 16,000 pesos por la misma cantidad.

«Miren esto. Estoy todo sudado ahora mismo porque acabo de ir a buscar tres litros de gasolina. Tres litricos de aquí. Doce mil pesos», dice Cuervo en el video, visiblemente indignado.

El combustible que le vendieron llegó supuestamente en isotanques y con origen incierto. «Dicen que gasolina importada, que si de isotanque, que si vino de Afganistán, que si vino de Groenlandia, que si vino de Panamá. No sé dónde es la gasolina esta, parece lejía», denuncia el cubano, quien también cuestiona la calidad del producto: «Dicen que esto es mejor que la especial y huele, huele a acetona».

Lo que más desconcierta al creador de contenido es la paradoja que vive a diario cualquier cubano que necesite combustible: «Hay gasolina en todos lados, pero no bajan. Doce mil cañas me costó tres litricos a cuatro mil pesos el litro. No bajan. Todo el mundo tiene gasolina, todo el mundo publica que tiene gasolina, que si importada, pero no bajan».

Esa paradoja tiene una explicación. Existe un esquema de reventa de gasolina turística mediante el cual autos de renta estatal reciben 20 litros diarios en estaciones CIMEX a entre 1.10 y 1.20 dólares por litro, que luego se revenden en el mercado negro a unos siete dólares el litro, generando ganancias de entre 40 y 50 dólares diarios. El combustible circula, pero a precios que la mayoría de los cubanos no puede pagar.

Para dimensionar el golpe económico: el salario mínimo en Cuba es de 2,100 pesos mensuales. Pagar 12,000 pesos por tres litros equivale a casi seis salarios mínimos. Si el precio ya escala a 16,000 pesos —como indica la situación actual de junio—, la cifra supera los siete salarios mínimos por una cantidad de combustible que apenas alcanza para recorrer unos kilómetros en moto.

En abril, otro cubano pagó 18,000 pesos por tres litros en el mercado negro, lo que muestra que los precios oscilan con violencia según el momento y la zona.

La crisis no es nueva, pero se ha acelerado. En enero de 2026, el litro en el mercado informal costaba entre 700 y 1,500 pesos según la provincia.

El 12 de mayo, el gobierno cubano anunció el abandono del precio fijo para combustibles en divisas, aplicando «precios flotantes» desde el 15 de mayo. Desde entonces, la gasolina especial B100 en estaciones CIMEX que venden en divisas llegó a 2.60 dólares por litro, pero la mayoría de la población no tiene acceso a divisas y depende del mercado informal.

Cuervo cerró su video con una advertencia: «No, si se me funde la moto, va a haber tremendo berro a verdugo esta gente. Van a tener que oírme en todos los canales de la radio».