Policía cubana detiene a revendedora de Mayabeque con más de 55 productos en su casa

El noticiero nacional de la TV cubana divulgó este sábado los detalles de una nueva operación policial contra las ilegalidades y el comercio ilícito.

Esta vez, el operativo del Ministerio del Interior (MININT) estuvo dirigido contra una revendedora del municipio Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, a la que se le practicó un registro detectando más de 55 productos de gran demanda entre la población, que eran revendidos de manera ilícita.

En la vivienda, ubicada en el Consejo Popular Los Palos, se ocuparon, además de los productos (diversos alimentos, jugos, conservas, rellenos de piñata...) la suma de 133 mil pesos en moneda nacional. La autora principal de los hechos no poseía la licencia para ejercer esa actividad ni cumplía con los requisitos sanitarios para revenderlos desde su casa-almacén.

La mercancía decomisada implica un daño económico ascendente a más de 100 mil pesos, según las autoridades.

A la revendedora, que quedó bajo custodia policial, se le acusa de actividad económica ilícita y receptación y acaparamiento de productos de dudosa procedencia.

La autoridades siguen investigando el origen de los productos decomisados, procedentes de la red de comercio interior, y los vincula con los que fueron sustraídos tras un robo con fuerza en la tienda "La Esperanza", del mismo Consejo Popular.

Al dar la noticia, la locutora del noticiero oficial Orialis Delgado aseguró que el país se ve afectado por el "actuar oportunista" de "personas inescrupulosas" e instó a la población a seguir denunciando los casos de reventa y otras ilegalidades.

En los últimos meses, los noticieros cubanos han aumentado la exposición de estos casos de corrupción, receptación ilegal o desvío de recursos en poder del estado.

La lista es casi interminable: decomisos en un almacén de Sancti Spíritus; animales y alimentos decomisados en un almacén ilegal en Artemisa; un operativo que detectó el desvío de más de 17 toneladas de maíz en Cienfuegos; toneladas de fertilizantes robados en la Isla de la Juventud; el decomiso de 48 toneladas de ajo a un campesino....

A raíz de la epidemia de coronavirus se han intensificado los operativos policiales, muchos de los cuales se transmiten en la televisión para que sirvan de escarmiento y disuadan a la población de imitar actitudes similares, en medio de una severa escasez de productos de primera necesidad que obliga a los ciudadanos a acudir al mercado negro.

Pero si bien es cierto que no debe haber espacio para ilegalidad, muchos saben que a los cubanos muchas veces no les queda otro remedio que robar para subsistir, ya que el gobierno no ha sido capaz de garantizar el abastecimiento de los centros de comercio.