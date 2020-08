Joel Apeztaguía, primer futbolista cubano que juega la Champions League: "Fue una experiencia estupenda"

El delantero cubano Joel Apezteguía fue el primer futbolista de la isla en jugar la nueva Champions League 2020-21 el sábado, la competición de clubes europeos que acapara la atención de los medios por estos días.

Debido a los reajustes por la pandemia del coronavirus, esta edición se disputa a la par de los octavos de final de la Champions League 2019-20.

Apezteguía, de 36 años, se desempeña en el club italiano Tre Fiore, de San Marino, que cayó derrotado con marcador de 2-0 ante el Linfield, de Irlanda del Norte, en el partido semifinal de la ronda preliminar de la UEFA, celebrado en el Colovray Sports Center de Nyon, Suiza.

En ese choque el cubano integró la alineación inicial como titular, sin embargo, no pudo convertir ningún gol. A pesar del revés, el antillano no dejó de valorar la experiencia histórica de ser el primero de sus connacionales en jugar una fase preliminar del torneo de clubes de fútbol más importante del mundo.

Nacido en el barrio del Vedado en La Habana y bautizado como “El Tigre”, Apezteguía se desplazó sobre la cancha durante 70 de los 90 minutos reglamentarios.

“Fue una experiencia estupenda. A pesar de que no pudimos ganar estoy muy orgulloso”, dijo en un diálogo por redes sociales a la emisora oficialista Radio Habana Cuba. Como otros futbolistas nacidos en la isla, manifestó también su deseo de jugar vistiendo la camiseta identitaria de su isla.

“Representar a mi país en una Champions es lo más grande que le puede pasar a un jugador en su carrera. Seguimos luchando y dando todo por la camiseta. Ojalá podamos jugar por la selección de Cuba”, declaró.

El Tre Fiore se coronó este año campeón de San Marino, gracias en parte a una notable actuación del cubano, que juega con el dorsal número 11. El club llegó a estar en el primer lugar cuando los organizadores del torneo decidieron no continuar la temporada a causa de la pandemia. Apezteguía marcó 7 goles en 8 partidos.

En cuatro temporadas, ha marcado 85 goles, de los cuales 15 han sido este año en diferentes competencias con el Tre Fiore. Vive hace 5 años en Pesaro (Italia), donde se casó con Simona Salvatori, hija de Fabricio Salvatore, ex director deportivo de clubes como Bologna, Torino y Perugia, y actualmente del Modena.

Durante una entrevista con Cubadebate en 2018, Apezteguía contó que sus inicios en el fútbol, de manera informal, fueron en Nuevo Vedado, donde estaba la escuela “José Luis Arruñada” que acoge hasta estos días un terreno en que juegan los jóvenes del barrio.

“Primero todo fue a nivel de municipio y después pasé a la academia, que estaba en el Fajardo. Me llamó el equipo de Industriales para el nacional de fútbol. En mi primera temporada marqué seis goles, si mal no recuerdo. Tenía quince o dieciséis años”, refirió entonces.

En 2007 se fue a vivir con su padre a Vigo, España. Sin documentos, trabajó en un puerto cargando pescado. Jugando en la playa lo vieron algunos chicos españoles que destacaron su talento, y así llegó a jugar luego en un equipo de cuarta división de Galicia.

“Con el entrenador Enrique, más conocido por todos como Kike, todavía mantengo comunicación. Ese año ganamos el campeonato. Marqué 19 goles. Me dieron la camiseta número 10. El entrenador quiso que me quedara ahí. Llamó, incluso, a algunos representantes porque decía que yo tenía talento para jugar en categorías superiores, como la segunda división, la primera. Tenía 24 años. No pude jugar en niveles superiores porque no tenía los documentos necesarios”, lamentó.

Más adelante, expresó: “Lo más importante para mí es representar a mi país y ojalá se dé esta oportunidad porque, al menos, puedo terminar algún día mi carrera sabiendo que aporté algo a mi selección. Si he dado el corazón y la vida por las camisetas con las que he jugado en Europa, imagínate por la de mi país lo que sería capaz de hacer. La defendería a muerte”.