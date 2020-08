Un jamón por 575 dólares causa indignación entre los cubanos

En las Tiendas Recaudadoras de Divisas tienen a la venta una piernas de jamón ibérico por 575 dólares. El precio escandaliza a los cubanos y uno de ellos se pregunta en la red social Facebook, qué tipo de cerdo es este.

“Por favor, perdonen mi ignorancia, pero necesito que algún conocedor del tema me pueda aclarar algo... ¿A qué especie pertenece este pedazo de jamón?... O su precio se debe a algún procedimiento único que lo hace especial...” comentó en Facebook Edlyn Pupo.

Este habanero asegura que vio el producto en la tienda de Boyeros y Camagüey, un establecimiento comercial de los que recientemente se ha destinado a la venta en MLC.

No es la primera persona sorprendida con semejante precio. Antes había publicado una foto del mismo producto en Facebook Alain PaparazziTV, quien señaló: “Olvídate de los esparrago, el premio a la mayor estafa se lo lleva el jamón ibérico”.

Edlyn Pupo indicó en su publicación que él no compraría esta paletilla de jamón ibérico, pero “si lo hiciera sería mi graduación de tacaño profesional porque no le daría a nadie ni a probar... Es más, ni a oler... La sacaría a pasear los domingos y dormiría a mi lado en la cama”, comentó en tono jocoso.

“Pensé... Ñoooo vale más que un split de 1 tonelada que en esa misma tienda valía 361 USD... Y miren el precio de esta pierna de jamón...” comentó Pupo. Sus lectores no tardaron en responder y el post se ha hecho viral compartiéndose más de 700 veces.

La publicación ha generado cientos de comentarios, algunos intentando dar una explicación a tan desorbitante precio y otros asegurando que es una estafa más de la dictadura que ya no sabe qué hacer “para sacarle el dinero a la gente”.

“Yo quería comentar algo, pero sinceramente me quede sin ideas. No sé cuál es el objetivo de tal producto, a tal precio, en tal tienda, en tal país. No entiendo nada. Matemáticamente un trabajador promedio tiene que guardar todo su salario a lo largo de dos años para poder tener acceso a semejante producto” comentó aturdido un usuario de Facebook.

Desde que se inició la crisis del coronavirus y se toparon los precios de la carne de puerco en Cuba, muchos cubanos no ven la carne de cerdo ni ninguno de sus productos derivados, pasar por las cocinas de sus hogares.

Sin embargo, en las tiendas para la venta en MLC está disponible esta pierna de jamón ibérico, con su desorbitante cartelito del precio para ser admirada como una pieza de museo gastronómico por los cubanos que buscan productos para resolver sus necesidades de primer orden.