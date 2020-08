Periodista oficialista compara el sistema de salud de Cuba con el de Estados Unidos

El comentarista Humberto López aprovechó su espacio en el noticiero de televisión cubano para ensalzar el sistema de salud comunista de la isla frente al estadounidense, una comparación que toma de referencia la gestión de ambos países durante la pandemia del nuevo coronavirus.

López destaca cómo el sistema cubano es gratuito y accesible para todos, y ahora separa los pacientes asintomáticos de los sintomáticos, creando nuevas capacidades, medida que fue anunciada recientemente por las autoridades de La Habana para aplicar en la capital.

“Muy cerca de nosotros, el virus, que es el mismo, ataca a seres humanos, a diferencia de que su gobierno, con mucho dinero, tiene otras múltiples prioridades”, dijo el comunicador oficialista al referirse al manejo de la crisis sanitaria en Estados Unidos.

Luego cita un tuit del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, publicado en mayo, donde señala que en la nación norteamericana un seguro de salud cuesta como promedio $ 40 000 dólares anuales, mientras que Washington destina $ 40 millones a la “subversión” contra Cuba. Rodríguez estima que tales fondos millonarios podrían cubrir el seguro de casi 10 000 habitantes.

Según López, en Estados Unidos hay 27 millones de personas sin seguro médicos a los que se suman 11 millones de indocumentados que tampoco tendrían acceso a la atención médica, sin mencionar de dónde toma los datos.

“Que en medio de todo eso no se detenga la maquinaria de dinero para destruir a la revolución cubana, para agotar a este pueblo, ya eso es, cuando menos, muy denigrante”, dice. Asimismo, reconoció que el test para el coronavirus podía hacerse de manera gratuita en EE.UU., pero si daba positivo quién podía costarse el tratamiento y cuántos estaban sin trabajo y sin pagar la renta y los demás gastos.

Más adelante, dice que la administración de Donald Trump, sin embargo, no escatima en gastos para financiar a “alborotadores” en Cuba. “Atención, cuando uste actúa por dinero y no por convicción, usted es un mercenario”, aseguró.

“Cuando los tiempos son difíciles, es la dignidad lo que nos prueba de verdad (…) solo juntos, los que de verdad valen, que aquí es la inmensa mayoría de la gente, podemos salir adelante”, concluyó.

Durante años, el régimen de La Habana ha presumido ante el mundo de un sistema de salud gratuito, de calidad y sin distinciones. Pero no pocas son las denuncias respecto del mismo, que a menudo actualmente llegan por vía de las redes sociales y de otras formas. Abundantes son las quejas por falta de higiene, condiciones deplorables y negligencias, además de mala alimentación para los pacientes y sus acompañantes.

Hace unos días se dio a conocer el caso de un joven cubano enfermo de SIDA, quien llevaba seis meses ingresado en el Hospital Benéfico Jurídico del Cerro, en La Habana, sufriendo las malas condiciones del lugar y el maltrato del personal de salud.

“Hace 6 meses está ingresado en muy malas condiciones y no tiene casi asistencia médica. Pasa días sin poderse bañar porque no hay un asistente de enfermería que lo atienda. Él está sin familia aquí y se siente muy mal”, describieron a través de una trasmisión en Facebook. “Se está muriendo y lo están dejando morir”, agregaron.

También se ha informado de cubanos que solicitan ayuda para viajar a Estados Unidos, justamente para recibir atención médica allí, ya que en la isla no reciben el tratamiento acertado o no le hacen los estudios pertinentes, por mencionar algunas deficiencias. Una situación de esa naturaleza enfrenta Claudia Díaz Martínez, de 32 años y víctima de negligencia médica en La Habana. Igual de válido es recordar la situación de la niña cubana Ashlin Naara, quien debió viajar a Miami para atenderse eficientemente una rara condición médica, luego de que en Cuba no lo hiceran.