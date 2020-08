Comunidades de España prohíben fumar en la calle si no se cumple la distancia social

Los rebrotes de coronavirus en varias comunidades de España llevaron a las autoridades locales a prohibir fumar en las calles y fuera de los bares si no se cumple la distancia social establecida para evitar contagios de COVID-19. La prohibición ya fue aprobada en Galicia y las Islas Canarias, mientras en la capital, Madrid, están a favor de esa medida, pero solo la tienen como una recomendación.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comunicó este miércoles la prohibición de fumar en las calles o fuera de los locales. La normativa de la Xunta señala el peligro que supone la retirada de la mascarilla para fumar e incluso que fumar implica expulsar gotitas respiratorias que "pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas" y "el factor de relajación de la distancia social de seguridad", apunta el periódico español El Mundo.

Por su parte, en las Islas Canarias entrará en vigor esta y otras prohibiciones a partir de este viernes. El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, dijo que en el territorio se han dado pasos atrás y pidió mayor responsabilidad a los jóvenes. "Sin la implicación de los jóvenes, Canarias no podrá caminar en el sentido correcto", señaló.

Tanto en Galicia como en Canarias está cerrado el ocio nocturno, se suspendieron la celebración de fiestas populares y es de uso obligatorio las mascarillas. En la primera comunidad hay más de 800 casos activos de COVID-19, mientras en la segunda ya superan los 500 pacientes de esta enfermedad.

Ante esta prohibición, los gallegos opinaron en la televisión pública RTVE que "por un parte lo veo bien, por otra parte lo veo fatal", "a mí no me parece nada acertada" y "si lo prohíben, yo no lo hago".

En Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apuntó que la prohibición de fumar de momento es una recomendación y pese a ser valorada en su momento, no se estableció por entrar en conflicto con la ley estatal antitabaco, detalla El Mundo.

Según los datos más recientes del Ministerio de Sanidad, en España hay más de 800 brotes activos de coronavirus, el acumulado total de casos es de 337 334 y los fallecidos son 28 605.

España sumó en las últimas 24 horas 2935. Madrid es la comunidad más afectada con 842 nuevos pacientes, le siguen el País Vasco con 545 y Aragón con 418 más, respectivamente.