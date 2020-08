Módulos de TuEnvio, la estrategia para vender la mercancía muerta en Cuba

Los cubanos han comenzado a comprar por Internet con la crisis del coronavirus. Al inicio podían llevar 2 unidades de un producto, pero ahora deben comprar un módulo o combo, en el que pueden añadirles “cualquier cosa”. Son la oportunidad del Estado de vender la mercancía que no se mueve.

La mercancía muerta es el inventario que no rota, que no se vende, pero le cuesta dinero a los negocios. No pueden recuperar los costos de bienes sin vender ya sea lo que fabricaron o lo que compraron a otra compañía. Por otra parte guardar estos productos es costoso para los almacenes y ocupa espacio útil que puede usarse para insumos de mayor demanda.

Lo de comprar lo que necesitas ya tampoco funciona en Cuba, debes “acaparar” aquello que las tiendas del Estado te ponen "obligado en la jabita", si quieres adquirir productos de alta demanda como el aceite para freír, jabones o papel sanitario en una compra online.

Captura de pantalla enviada desde Cuba con la oferta de TuEnvio

“¡Como lo oyes! Lo de ahora con los módulos ya es un descaro total. Necesitaba aceite y ahí estaba a la venta el litro de aceite en TuEnvio, pero en el módulo de 30 CUC. Parece que para freír un plátano tenemos que usar perfume Antonio Banderas”, comentó una cubana indignada, desde el centro del país.

“Te das cuenta de que es mercancía que tienen estancada y te la cuelan en el módulo. Te obligan a pagar por una cosa que no quieres, para poder llevar lo que en verdad necesitas. Luego dicen que los cubanos somos acaparadores y los que obligan a acaparar cosas innecesarias son ellos”, asegura.

En el período de aislamiento cuando comenzó TuEnvio en Cuba se ofrecían dos productos de cada tipo en la compra. Si un usuario compraba aceite eran 2, desodorante 2, paquetes de pollos 2, pero eso se acabó. Ahora todo es por módulos que valen 10, 15, 20 y 30 CUC.

Captura de pantalla enviada desde Cuba con la oferta de TuEnvio

“En La Habana TuEnvio ha sido caótico, pero mi experiencia en Cienfuegos no ha sido mala. Todo empezaba a funcionar y de buenas a primeras dijeron en el Noticiero que las tiendas iban a reorganizar las cosas por la aceptación que tenían las compras por Internet y que venderían los productos en módulo, lo que afecta mucho a la gente porque a veces no tienes 10 dólares para gastarte en eso que es de primera necesidad”, aseguró esta madre cubana.

“Antes no tenía por qué gastar esa cifra, podía ahorrar y administrar mi salario comprando solo lo que necesito. ¿Cómo voy a pagar con mi salario ahora un pomo de aceite por TuEnvio? Tengo que ir a fajarme en una cola o cuadrar con un colero. El propio Estado propicia esto”, explica indignada.

“Los módulos de champú llevan, por ejemplo, acondicionador, detergente, dos jabones, pero le pueden meter también una frazada de piso, ya tengo 3 en mi casa guardadas. ¿Para qué yo quiero eso…? ¡Pues si me quiero lavar la cabeza la tengo que comprar!”, explica con resignación.

Otra anécdota de los módulos está vinculada a los desodorantes, un producto de uso diario que cada persona debe elegir a su gusto y conveniencia porque algunos simplemente no se corresponden según el ph de la piel.

En los módulos por lo general solo se incluye desodorante Rexona de fabricación nacional. A quienes esta marca no le sienta bien se ven obligados a pagar por un desodorante en Cuba hasta 5 CUC en el mercado informal.

“Yo solucioné bastantes cosas por TuEnvio cuando estaba aislada por el coronavirus. Es una jodedera porque se cae la conexión y pierdes la compra, pero bueno pude comprar varias veces y puede ser una cosa buena, pero el Estado siempre lo retuerce todo”, asegura esta madre soltera.

En los módulos de TuEnvío se colocan productos que no son de interés de los usuarios para completar las cifras de las ofertas. Además se utilizan artículos de primera necesidad como gancho comercial para los combos más costosos.

Recientemente la corporación CIMEX creó un mecanismo para limitar la compra en tiendas virtuales a un solo módulo diario por usuario y anunció un sistema de comprobación para verificar que efectivamente cada cliente pueda comprar solo dicha cantidad de productos.

Las carencias continúan en la isla y opciones como TuEnvío que podrían ser una solución frente a las colas, los acaparadores y el desaconsejado contancto social en medio de la crisis de coronavirus, lejos de facilitar la vida de los cubanos añade disgustos, malos ratos y no pocas veces hasta tristezas.