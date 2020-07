Periódico oficialista se hace eco de "la odisea de comprar" en Cuba por TuEnvio

El periódico oficialista de la provincia Ciego de Ávila, Invasor, criticó la plataforma de comercio electrónico TuEnvio y analizó su "camino zigzagueante que no siempre ha tenido finales con aplausos".

En el artículo "TuEnvio en tercera temporada: la odisea de comprar", el medio estatal apunta que tras dos parones de mayo a la fecha para revisar esa web, ahora en Ciego de Ávila hay seis distribuidores para unos 500 combos diarios, una oferta que expira tras solo seis horas de disponibilidad.

A ese "lapso de tiempo, incomprensiblemente" –apunta el rotativo–, se suma la lentitud de la página que se congela cuando se va a pagar con Transfermóvil "y cuando se logra efectuar el pago ya la mercancía se acabó. A veces es a la inversa y se le devuelve el dinero al cliente porque la orden fue cancelada, aunque de un modo u otro es invariable la condición de que TuEnvio encuentra cada día nuevos contratiempos derivados de una plataforma online sobresaturada, que no es amigable para el usuario y que demanda todavía muchísima optimización".

Los cubanos también se quejan de los productos que incluyen los combos de TuEnvio, entre ellos "galletas importadas del más alto precio o un galón de agua de cinco litros" por un precio de 20 CUC, casi la mitad del salario medio mensual en el país.

Un ciudadano señaló que en la web de esa provincia no aparecía el botón para añadir los combo al carrito. "Aquí les dejo la última patraña ya no del imperialismo sino de la tienda TuEnvio... Es un acto digno de concurso, o de circo, no sé, pero algo inaudito. Espero tengan mejor suerte, ahora si los informáticos de la tienda de Ciego ya demostraron que a marañas no hay quien les ponga el pié", dijo ‎Armando Morales, quien finalmente pudo comprar tras lentas actualizaciones.

Captura de pantalla de crítica a TuEnvio.

En un grupo público de Facebook los cubanos comparten su experiencia con esa web estatal. "Nueva disciplina olímpica tuenvioatlón: velocidad de reacción, rapidez con los dedos y sobre todo para aceptar la derrota", "por favor, respeto al pueblo. Imposible comprar en TuEnvio" y "me acaba de llegar una orden de Cuatro Caminos en menos de siete horas de comprada, pensé que era una cámara oculta", comentaron algunos.

Ante las quejas de varios usuarios de la filtración de los combos disponibles en Ciego de Ávila, Irene María García, gerente de la sucursal de Cimex en esa provincia, dijo que no hay violaciones a la seguridad y que "los productos se configuran con un código o link que es fijo para cada módulo de acuerdo a su precio y sin importar lo que contenga. Las personas pueden extraerlos y utilizarlos para llegar con más rapidez a la oferta y sacar ventajas respecto al resto de los clientes. Las 500 órdenes de compra se generan en apenas 10 o 15 minutos".

En Invasor recalcaron que "lo cierto es que TuEnvio debiera ser alivio y no disgusto, porque la oferta, ya deficitaria por las limitaciones económicas del país, tampoco necesita otros “aderezos”.

TuEnvio comenzó a funcionar cuando llegó la pandemia del coronavirus en Cuba y desde entonces son muchas las críticas por los problemas. "Si Amazon hubiera empezado así, Jeff Bezos sería pordiosero hoy en día", afirmó el humorista cubano Ulises Toirac.

Las quejas vienen tanto de residentes en La Habana, Santiago de Cuba y otras provincias. Un ciudadano denunció que en la capital le llegó el pedido tras 12 días.

Una cubana también se mostró indignada porque tras igual tiempo le llegó la compra incompleta.

Los problemas en TuEnvio fueron reconocidos por los dirigentes y el gobernante designado Miguel Díaz-Canel pidió mejorar la web.