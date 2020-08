Periodista pregunta a Trump si se arrepiente de "todas sus mentiras al pueblo estadounidense"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado por un periodista en la Casa Blanca sobre sus supuestas mentiras al pueblo estadounidense y "si se arrepiente" de ellas. Ante lo cual, el republicano respondió con una pregunta y pasó a otras reporteros.

"Señor presidente, después de tres años y medio, ¿se arrepiente en absoluto de todas las mentiras que le ha hecho al pueblo estadounidense?", dijo SV Dáte de The Huffington Post a Trump.

Trump respondió "¿todo el qué?" a lo que Dáte reiteró "todas las mentiras, todas las deshonestidades". El republicano volvió a preguntar "¿eso quién lo ha hecho?" y el periodista agregó "usted lo ha hecho. Decenas de miles…" cuando el mandatario le dio la palabra a otros presentes.

El periodista señaló en un tuit que llevaba cinco años esperando para hacerle esa pregunta a Trump.

El momento quedó captado por varios medios y Dáte señaló a The Guardian: "No sé por qué me llamó, porque intenté preguntarle antes (en marzo) y me interrumpió a mitad de la pregunta. Quizás no me reconoció esta vez. Sabes, tiene este grupo de personas a las que normalmente hace preguntas".

Para Dáte las mentiras son la clave de la presidencia de Trump y serán "recordadas en 10 años". Según publicó el diario The Washington Post en julio, el presidente de EE.UU. ha hecho más de 20 000 afirmaciones falsas o engañosas.

Trump niega las acusaciones en su contra y dice que son 'fake news' (noticias falsas) de la prensa.

En 2017 dio a conocer los ganadores de los "Fake News Awards", donde incluía a los medios estadounidenses: The New York Times, ABC News, CNN, Newsweek, la revista Time y The Washington Post.