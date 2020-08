Luis Manuel Otero Alcántara vigilado por la Seguridad del Estado en el cumpleaños de Fidel Castro

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció que estuvo todo el día vigilado por agentes de la Seguridad del Estado, quienes abandonaron la entrada de su domicilio alrededor de las 07:00 pm.

En horas de la mañana el activista fue detenido y liberado minutos después, para intimidarlo en el aniversario 94 del nacimiento de Fidel Castro, dijo en declaraciones a CiberCuba.

Explicó que los agentes lo detuvieron para preguntarle si preparaba "algo" en respuesta a la reciente publicación de unas fotos íntimas donde Otero Alcántara aparece desnudo, y luego lo dejaron en la entrada de su casa, pero se quedaron vigilando para que no saliera.

"Con insistencia me recordaron que hoy era el cumpleaños de Fidel Castro, que no se me ocurriera hacer nada", afirmó.

"Estaban preocupados por que yo fuera a hacer algo en respuesta a las fotos que publicaron. Lo primero que me dijeron fue que eso no tenía nada que ver con la Seguridad del Estado, que no eran ellos, que era la gente de otro grupo", explicó.

Dijo que ellos los agentes intentaron desviar las sospechas hacia el interior del Movimiento San Isidro, cuyo sitio web fue hackeado el pasado sábado.

La detención de Otero Alcántara, uno de los activistas que más ha encarado al gobierno en los últimos meses, fue denunciada esta mañana por el artista Michel Matos, quien afirmó: "detenido sin razón o motivo real, única especulación aparente, el cumpleaños de un muerto, cuyo legado es el nacionalismo, el desastre económico y el miedo...".

"Absurdo es el rostro y posturas de una dictadura añeja. Absurdo su proceder, sus maneras, su deseo de permanecer en un estado tan calamitoso y triste para la vida", afirmó en su post.

"Gracias a ti Luis Manuel, por tantos sacrificios. Felicidades a ti Luis Manuel, por tantas cárceles...", dijo Matos, quien después subió otra publicación para confirmar que Otero Alcántara había sido liberado.

"Acaban de liberar a LMOA, detención express... sustito corto, breve preocupación. Cómo cambian los tiempos, eh! segurosos", comentó.

El pasado domingo Otero Alcántara acusó en una declaración a través de Facebook al mandatario Miguel Díaz-Canel y al expresidente Raúl Castro de fomentar la homofobia para atacar a los activistas que se oponen al régimen, luego de que el gobierno publicara en redes sociales un video y fotos suyas donde aparecía desnudo.

También denunció que en Cuba el gobierno totalitario revisa tu teléfono, tus redes, tus computadoras, y se cree con derecho de publicar tu intimidad, como ha pasado con otros activistas.

Asimismo, consideró la exposición de su vida privada es una respuesta del régimen por su proyecto performático "La causa número 1", donde el artista pone en evidencia las violaciones del gobierno sobre varios aspectos de la vida social de los cubanos.

Como Otero Alcántara otros activistas también fueron detenidos el miércoles, cuando el gobierno ha llamado a la población a recordar el cumpleaños de Fidel Castro.

La víspera la activista Eralidis Frómeta y su esposo fueron detenidos luego de comprar en una tienda situada cerca del Zoológico de la avenida 26 un paquete de pollo, dos botellas de vino seco y dos de vinagre, y fueron acusados de ser revendedores.

En medio de la escasez de productos de primera necesidad y de alimentos que atraviesa el país, y el descontento popular por la apertura de nuevas tiendas en Moneda Libremente Convertible que solo benefician a un estrato de los cubanos, el gobierno ha llamado a recordar a Fidel Castro.

Algunos funcionarios incluso han pedido a la población homenajear al dictador que gobernó Cuba durante varias décadas usando el nasobuco para protegerse del coronavirus.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, dijo que la mejor manera de homenajear el nacimiento de Fidel Castro, este 13 de agosto, "es demostrando una actitud responsable por parte de todos los capitalinos".

Mientras el discurso oficialista llama a celebrar, solapadamente decenas de activistas son reprimidos en la isla, al punto que ni los propios oficiales que ejecutan estas detenciones han sabido explicar en ocasiones el motivo de las mismas.