Luis Alberto García defiende al actor Roberto Espinosa por su papel de pederasta en telenovela cubana

Luis Alberto García salió en defensa del joven actor Roberto Espinosa, quien está enfrentando un fuerte repudio en la isla por interpretar a un pedófilo en la telenovela cubana en curso El rostro de los días.

"Roberto Espinosa es un joven actor. ACTOR. ¿Pueden leerlo y entenderlo? Estudió Actuación y se dedica a actuar. Su personaje en la telenovela de este largo verano es deleznable y ruin", escribió Luis Alberto García, que resaltó que el joven "ha asumido con harto profesionalismo ese papel tan complejo y le ha quedado muy bien" y que por eso "cae tan mal a muchos espectadores".

Espinosa encarna a René Machi, un joven que desea y acosa a la hija de su pareja, que está en la secundaria. Sus actos fuera de lugar y su magnífica actuación le valieron rápidamente convertirse en el personaje más impopular de la novela.

Sin embargo, con los capítulos 66 y 67, correspondientes al 7 y 10 de agosto, respectivamente, el personaje alcanzó su máximo rechazo por parte de la audiencia, luego de que violara y amenazara a la niña.

A raíz de eso, el actor no ha parado de recibir ataques y ofensas de quienes no saben deslindar al personaje que encarna de la persona que es.

"Que le digan lo mala persona que es el personaje que interpreta, es un gran elogio a su trabajo, pero cuando le lanzan improperios a él (a Roberto), sin distinguir la línea que separa al ser humano real del personaje, cuando le escriben mensajes ofensivos o se hacen “memes” de pésimo gusto utilizando su rostro, se está cometiendo una felonía y una bajeza", rechazó Luis Alberto.

Asimismo, García trajo a colación otros ejemplos similares y cómo cuando el público no logra separar al personaje de la persona, esto puede traer muchos perjuicios para el actor.

"Ya en una ocasión le rajaron la cabeza de una pedrada al difunto Manolo Melián porque su personaje de Quiroga (junto a Bandurria) era el “malo” de una popular serie de aventuras. Carlos Massola arrastró su afeminado Leoncio (de la novela El Tiempo Joven No Muere) durante gran parte de su vida y perdió muchas oportunidades de trabajo porque “no era varonil”. Estuve muchos años aclarando que Pichi Perugorría no era Diego. ¿Hasta cuándo es esta locura? ¿Qué están consumiendo?

"Ahora atacan a este muchacho. ¡Hay que RESPETAR a quien bien trabaja! Sobretodo porque con su labor (y la del equipo de toda la novela) se está poniendo el dedo en una llaga abierta que nunca se airea públicamente. “René-Machi” ayuda a desenmascarar a todos esos hijos de la gran puta que abusan sexualmente de menores y adolescentes, contra los cuales deberíamos tener leyes más fuertes aunque sus comportamientos sexuales sean considerados una patología dese el punto de vista médico", subrayó Luis Alberto García.

El propio actor emitió un comunicado en sus redes acerca de la reacción que ha generado la escena en cuestión, que muchos han tachado de dura e innecesaria.

"Lo preocupante es la cantidad de personas que he conocido a lo largo de mi vida y las que se me han acercado en estos últimos tiempos a través de la novela, comentándome sus experiencias similares a los personajes, ¡eso es lo realmente duro! Es un tema que existe, ha existido y no se le ha dedicado la verdadera importancia que tiene para la mujer cubana y del mundo. Los traumas que eso lleva consigo a la persona afectada. No son capaces de imaginar lo que le provoca psicológicamente a una persona que está en pleno desarrollo y formación de su personalidad. Las inseguridades y complejos las abruman. A ellas se debe mi trabajo y el de mis compañeros", expresó el joven actor.

"No es tenerme odio a mí ni tomarlo a pecho con la novela, es informarse, es abrir los ojos, es apoyar y buscar ayuda, es saber que no es un tema tabú; existe por nuestra desgracia y debe ser tratado. Es responsabilidad de los padres y madres solteras no perder cuidado", señaló.