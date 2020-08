Actriz cubana Nancy González: "Una vez casi me golpea una señora en La Habana Vieja" por un personaje negativo

La actriz cubana Nancy González, quien trabaja en la telenovela cubana actual El rostro de los días, salió también en defensa del actor Roberto Espinosa por los ataques que está recibiendo tras interpretar a un pederasta y compartió su propia experiencia con las reacciones de algunas personas ante personajes negativos que ha encarnado.

Aunque la actriz pidió respeto para quien emite tanto mensajes de elogio como críticas al actor y aseguró que generar debate es bueno, sí pidió que primara la cordura y las buenas maneras al hacerlo.

"Sé que hay muchas personas criticando a Roberto por su interpretación del Machi. Y no es lo correcto. También hay muchos defensores criticando a esas personas que ejercen su derecho a la crítica. Considero que ni unos ni otros deben continuar con improperios. Nuestro trabajo es mejor cuando provoca el debate y la reflexión. Solo debemos cuidar las formas", escribió en su cuenta de Facebook.

"Cuando interpretamos los personajes negativos una buena parte de nuestro público nos juzga a los actores por las acciones de nuestros malvados o malvadas. Es bueno los sentimientos de repudio que esos personajes engendran y si lo logramos con fuerza y veracidad a tal punto, hemos hecho nuestro trabajo. Lo he sufrido y agradezco cada muestra de repudio a esas malas que he interpretado", admitió

No obstante, contó que solo una vez esas críticas y rechazo a su personaje se han convertido en maltrato y agresión.

"Una vez casi me golpea una señora en las calles de La Habana Vieja y mientras trataba de alcanzarme con manotazos me decía '¡qué mala eres, qué mala!' Y mi amiga Lucy que me acompañaba y estaba por medio recibía los manotazos apurando el paso conmigo mientras tratábamos de explicarle, pero leves, era una mezcla de ficción y verdad, que solo queda en el recuerdo como agradecimiento, porque esa señora como tantos más comprendían que estaba mal en la conducta de mi mala Amalia", relató.

"Felicito a Roberto por su empeño y exhorto a nuestro público a que lo trate como el buen actor que ha desempeñado correctamente ese rol para hacernos reflexionar. A nuestros directores por la grandeza de lograr una secuencia tan fuerte y tan respetuosa. También agradezco el trabajo de todos mis colegas ofreciendo esta novela que en todas sus historias es contundente, bien tratada y nos regala un producto para llevarnos al análisis y el mejoramiento de las relaciones filiales. Y por último, agradezco a ese publico fiel, inteligente y participativo que espera cada entrega y da sus valoraciones", concluyó la actriz.

En El rostro de los días Roberto Espinosa interpreta a René Machi, un hombre sin escrúpulos que se aprovecha de la hija adolescente de su pareja, la acosa y la viola en las narices de su madre.

Su personaje ha sido interpretado de manera tan impecable que el rechazo por René Machi ha salido de la pantalla y se ha extrapolado a Roberto, quien ha tenido que soportar todo tipo de críticas, insultos y ataques en redes sociales desde el capítulo emitido el 7 de agosto, cuando se consumó el ataque sexual.

Varios artistas y público en general han estado en los últimos días defendiendo al actor, resaltando su talento y pidiendo a quienes lo critican que separen al personaje de la persona y que se centren en el importante mensaje que quieren transmitir los realizadores de la telenovela.