Farmacias de La Habana sin empleados ni mensajeros

Algunas farmacias de La Habana no tienen todo el personal necesario para ofrecer sus servicios a la población, lo que genera insatisfacción en los clientes, fundamentalmente en los mayores de edad que cada mes deben adquirir sus medicamentos.

"No se ha logrado el completamiento de los mensajeros de la comunidad al personal de riesgo", explicó Dianelys Ondina Ávalo Fernández, directora general de la Empresa Provincial de Farmacias de La Habana, a la columna Acuse de Recibo, del periódico oficialista Juventud Rebelde.

La declaración de la funcionaria cubana tuvo lugar luego que una anciana de 74 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución, se quejara de esperar durante siete horas en una cola porque no hay un mensajero que lleve los medicamentos a domicilio, una situación que se vuelve compleja en medio de la crisis sanitaria asociada al nuevo coronavirus.

"Había una sola dependiente para atender, despachar y cobrar", mencionó la señora en una carta enviada previamente a la respuesta institucional.

Luego de recibir la queja, se hizo una investigación que terminó con la amonestación de la administradora de la farmacia de 29 y C, en El Vedado, por no alertar a la Unidad Básica de Farmacias, "con el objetivo de reordenar el personal necesario en función de la atención a la población", añade la explicación.

Aunque la funcionaria reconoció que no están cubiertas las plazas de mensajeros en esa zona, no explicó las razones y sí dijo que no atendían a ese sector de la comunidad porque las organizaciones de masas no completaban el personal que se necesita

La situación parece que se repite en otras farmacias de la capital, y así lo expresaron algunos lectores del periódico.

"Soy del municipio 10 de Octubre y es igual; cuando llegan los medicamentos ya hay personas el día anterior haciendo la fila y cada uno marca para cinco personas y son las mismas caras de siempre", dijo un anciano de 74 años.

¿Qué tienen que ver las organizaciones de masas y los demás descritos para justificar no cubrir la plantilla", se preguntó otra persona en la sección de los comentario, donde también denunciaron que en la farmacia de Carlos III y Soledad existe el mismo problema.

En tiempos de coronavirus, las quejas de los cubanos sobre la crisis de medicamentos en Cuba se hace mucho más cotidiano. El actor Bárbaro Marín denunció a través de Facebook la ausencia de salbutamol para los pacientes asmáticos en todo el país.

"Soy asmático crónico, y hace 4 meses que en mi farmacia no hay según ellos spray de Salbutamol, escribió.

Ancianos y enfermos crónicos en la isla denunciaron a través de CiberCuba la ausencia de medicamentos y que deben estar durante horas en una cola para poder comprarlos cuando abastecen las farmacias.

"¿Cómo vamos a salir de esta situación, una vez se supere la emergencia sanitaria si no hay recursos? Cuba es un país noqueado y estamos tristes; pero el gobierno avisa en sus mensajes que son medidas coyunturales y las personas tenemos memoria y hemos asistido varias veces a la reversión de medidas beneficiosas para los cubanos", dijo a este medio Agustín Rodríguez, un economista residente en Luyanó.