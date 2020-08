Cubano en Florida logra cobrar ayuda por desempleo tras más de cuatro meses de reclamaciones

Un cubano residente en Florida demoró más de cuatro meses para cobrar la ayuda por desempleo del gobierno estadounidense, debido a que fue víctima de un robo de sus datos de la Seguridad Social.

Alberto Herrera Solís, quien trabajaba en el sector hotelero y fue despedido por la pandemia de coronavirus, pidió a principios de abril los beneficios por desempleo mediante un formulario que envió por correo.

“Después que no contestaron absolutamente nada, volvimos por online a hacer la aplicación de nuevo”, relató al equipo de Telemundo 51 Responde.

Al no recibir su cheque, llamó una y otra vez al Departamento de Oportunidad Económica (DEO) del estado, hasta que una funcionaria le dijo que su aplicación presentaba problemas y que otra persona aparecía registrada con su número de seguro social.

“Nos dijo que yo tenía el nombre cambiado completamente, que ese social security no daba con el nombre que yo tenía”, dijo.

El anciano reportó el fraude al DEO y volvió a enviar todos sus datos: el nombre completo, la dirección, la licencia, el social security…

“Me dijeron que me iban a contestar en 24 o 48 horas, no me contestaron nada”, recalcó.

Fue entonces que decidió acudir a Telemundo 51 Responde, que tras múltiples gestiones con el DEO logró que el caso de Herrera Solís fuera calificado de urgente y le dieran respuesta.

“Llamaron, lo pudimos encontrar con su PIN puesto y todo y con la cantidad que le iban a pagar”, expresó Nancy Herrera, la esposa del afectado.

Finalmente Herrera Solís recibió tres cheques por un valor total de 6 275 dólares.

Según le explicaron funcionarios del DEO, fue un compañero de trabajo quien estaba usando su número de seguro social. Le remarcaron que habían logrado resolver la situación, aunque no quisieron darle más detalles.

Por su parte, el cubano denunció ante las autoridades policiales el robo de su identidad.

El DEO declaró que cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de fraude debe reportarlo a través del correo electrónico ReportRAScam@deo.myflorida.com.

A inicios de julio el FBI anunció que en los últimos meses se ha reportado un incremento de solicitudes de beneficios de desempleo fraudulentas relacionadas con la pandemia de COVID-19, elaboradas con la información de identificación personal (PII) sustraída a otras personas.

“Los ciudadanos estadounidenses de varios estados han sido víctimas de delincuentes que se hacen pasar por las víctimas y utilizan las identidades robadas de las víctimas para presentar reclamaciones fraudulentas de seguro de desempleo en línea”, dijo el organismo en un comunicado de prensa.

“Los delincuentes obtienen la identidad robada utilizando una variedad de técnicas, incluida la compra en línea de PII robada, violaciones de datos anteriores, intrusiones informáticas, (...) robo físico de datos de individuos o terceros, y de sitios web públicos y cuentas de redes sociales, entre otros métodos”, explicó.

Según la entidad, muchas víctimas de robo de identidad relacionado con reclamos de seguro de desempleo no se enteran de lo que ha sucedido hasta que intentan presentar un reclamo de beneficios para ellas mismas, o reciben una notificación de la agencia estatal de seguro de desempleo, o a veces cuando su propio empleador les avisa que se ha presentado un reclamo mientras la víctima está aún empleada.