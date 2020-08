Cubana denuncia condiciones de hospital pediátrico en La Habana: "Ya esto ha llegado demasiado lejos"

Una cubana expuso en redes sociales las malas condiciones en que se encuentra el Hospital Pediátrico del Cerro, en La Habana, adonde fue enviado su hijo por tener fiebre, según describió en la publicación.

“Amo a mi país porque fue donde nací, pero ya esto ha llegado demasiado lejos, es una falta de respeto que los baños del Hospital Pediátrico del Cerro tengan tanta cochinada e infecciones”, denunció a través de Facebook.

“Mi hijo que ingresó en el día de ayer por tener fiebre desde el sábado y se trasladó al hospital por sus propios medios porque ni ambulancia había, llegó a las 3 a.m. al hospital y se encuentra esta asquerosidad en la mañana de hoy”, explicó.

Según describió, su hijo podría complicarse por cualquier cosa, ya que tiene déficit inmunitario por haber sufrido complicaciones cuando pequeño por las que estuvo ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

“Esto es inaceptable —continuó—, sé que cuba presenta problemas económicos, pero la salud es importante y mucho más la higiene de los hospitales”, expresó. “Y todavía exigen el nasobuco ese, que no protege a nadie”, lamentó.

“Deberían darle mascaras quirúrgicas a todo el pueblo. Estoy tan decepcionada de mi país. ¡Qué vergüenza! ¡Es hora del cambio ya!”, añadió.

“Da pena que hasta un baño de cualquier gasolinera en el exterior sea mejor que eso que estás mostrando, han hecho una m***** nuestro país y todavía gritan viva fulano, viva mengano, me entristece tanta mentira”, se lee en uno de los comentarios a la publicación.

“Desde que naces te dan al Che por un ojo y a Fidel por la boca ...y lo que han acabado con lo lindo de nuestra tierra estos delincuentes. Que se mejore tu muchacho y salga pronto de ahí”, agrega.

Denuncias sobre las condiciones de los centros sanitarios en la isla se repiten con bastante frecuencia, sobre todo a partir del aumento del acceso a internet para los cubanos, mientras el gobierno se precia de ofrecer al pueblo un servicio gratuito y lo compara a menudo con otros países del mundo, como Estados Unidos.

En junio, una mujer hizo una trasmisión en Facebook revelando la desagradable situación que padeció su abuela, de 86 años, en el Hospital Faustino Pérez de Matanzas.

“Yo estoy haciendo este video solo para denunciar a la potencia médica de Cuba, las atrocidades. Juro que no me voy a cansar”, exclamó. “Esto es el trato de la medicina cubana, esos moretones son de los pedazos de profesionales que hay en Cuba”, dijo mientras exhibía imágenes de la piel lesionada de su abuela.

“Como ella hay miles, bajo ese gobierno que lo que hace es matar a nuestros padres, a nuestros ancianos, a todo el mundo”, expresó. “Me da igual lo que me hagan, si no me dejan entrar más al país, no me importa el gobierno, no creo en esa dictadura”, expresó con los ojos enrojecidos.

Un mes antes, otro cubano se refirió a las deplorables condiciones en que se encuentra el hospital “Iván Portuondo” de San Antonio de los Baños, en Artemisa. En las imágenes compartidas por Facebook, se pudo apreciar el estado de los colchones de los pacientes, manchados y sucios, o las moscas revoloteando en las salas donde estaban ingresados los pacientes.