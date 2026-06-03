«Tengan mucho cuidado»: Cubana alerta de estafa con pagos por transferencia

Una cubana identificada como Leidy Laura Galban publicó un video en Facebook alertando sobre un método de estafa con pagos por transferencia en la provincia de Cienfuegos, y que según los comentarios se replica en varias provincias del país.
El mecanismo, que Galban describe a partir de la experiencia de su cuñada, es el siguiente: el vendedor acepta el pago por Transfermóvil, pero en lugar de dar su número de teléfono real, entrega el número de un cómplice que está presente en el lugar.
Cuando el comprador realiza la transferencia, la confirmación llega al teléfono del cómplice, no al del vendedor, y este último alega que «no le llegó nada» para negarse a entregar la mercancía.
«Lo que hacen es que te dan otro número a confirmar por lo cual nunca les va a llegar la confirmación a ellos a ese teléfono donde te ponen adelante», explicó Galban en el video.
La cuñada de Galban logró descubrir el engaño al pedir que le repitieran el número y llamarlo en ese momento, comprobando que el teléfono que sonó era el del cómplice presente en el local.
«Soy yo la que te está llamando. Mira, la llamada que está entrando es mía», relató Galban reproduciendo las palabras de su cuñada al descubrir el fraude.
Los comentarios al video revelan que esta modalidad no es exclusiva de Cienfuegos: usuarios reportan casos similares en La Habana, Camagüey, Villa Clara, Guanabo, Abreus y Baracoa.
Un comentarista relató haber perdido su dinero en La Habana: «Fui al banco y me dieron un estado de cuenta y se ve la transferencia hecha de mi cuenta y ni así me dieron la mercancía».
Las recomendaciones más repetidas por los usuarios incluyen llamar al número proporcionado antes de transferir para verificar que coincide, revisar las últimas 10 operaciones en la aplicación de Transfermóvil, y marcar al 800-88888 para confirmar si una transferencia se realizó realmente.
Esta denuncia se enmarca en un contexto de proliferación de estafas digitales en Cuba vinculadas al uso masivo de Transfermóvil y EnZona, impulsado por la crisis económica y la bancarización forzada desde 2021.
En mayo de 2026, los adultos mayores fueron identificados como el grupo más vulnerable a estas estafas digitales en Cuba, por su menor alfabetización tecnológica y por tener redes familiares debilitadas por la emigración.
Una encuesta realizada en Las Tunas en abril de 2026 indicó que el 84% de los encuestados conocía a una víctima o había sufrido directamente una estafa digital.
El Banco Central de Cuba ha emitido múltiples alertas advirtiendo que ningún administrador oficial de Transfermóvil, EnZona o bancos contacta a clientes por mensajes privados, pero el problema persiste y se extiende a todas las provincias del país, donde las transferencias son irreversibles por diseño y los bancos no pueden reembolsar fondos sin orden judicial o prueba de error técnico.
Un usuario en los comentarios advirtió además sobre otra variante del fraude: mensajes de error de transferencia que inducen al comprador a repetir el pago múltiples veces, acumulando cobros duplicados sin que el vendedor lo haya planeado necesariamente.
Preguntas frecuentes sobre estafas con Transfermóvil en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo operan las estafas con Transfermóvil en Cuba?
Las estafas con Transfermóvil en Cuba suelen involucrar la suplantación de identidad y engaños mediante llamadas telefónicas o mensajes que inducen a las víctimas a realizar transferencias de dinero. Un método común es el uso de cómplices que reciben las transferencias, mientras el vendedor niega haber recibido el pago. También se utilizan mensajes de error para inducir pagos duplicados.
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¿Qué medidas de seguridad se pueden tomar para evitar ser víctima de estas estafas?
Para prevenir estafas con Transfermóvil, es crucial verificar el número de teléfono antes de realizar una transferencia y asegurarse de que coincide con el del vendedor. También se recomienda revisar las últimas operaciones en la aplicación y llamar al servicio de atención al cliente de Transfermóvil para confirmar las transacciones. Nunca comparta códigos de verificación ni realice transferencias sin comprobar la identidad del receptor.
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¿Qué hacer si ya he sido víctima de una estafa con Transfermóvil?
Si ha sido víctima de una estafa con Transfermóvil, debe denunciar el caso inmediatamente a la policía y al banco correspondiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las transferencias son irreversibles por diseño, y los bancos no pueden reembolsar fondos sin una orden judicial o prueba de error técnico. Mantenga evidencia de la transacción para apoyar cualquier investigación posterior.
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¿Por qué los adultos mayores son más vulnerables a las estafas digitales en Cuba?
Los adultos mayores en Cuba son más vulnerables a las estafas digitales debido a su menor alfabetización tecnológica y a la falta de redes familiares de apoyo, exacerbada por la emigración. Además, la digitalización forzada de servicios bancarios sin programas de protección al consumidor los deja expuestos a engaños de los que pueden no ser conscientes.
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¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante el aumento de las estafas digitales?
El gobierno cubano ha emitido alertas sobre estafas digitales, pero la percepción general es de inacción e insuficiencia en la respuesta institucional. Las víctimas a menudo encuentran poca ayuda de las autoridades y enfrentan un sistema bancario que no puede reembolsar fondos sin órdenes judiciales, lo que incrementa la frustración y la desconfianza en la protección oficial.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.