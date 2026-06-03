«Tengan mucho cuidado»: Cubana alerta de estafa con pagos por transferencia

Una cubana identificada como Leidy Laura Galban publicó un video en Facebook alertando sobre un método de estafa con pagos por transferencia en la provincia de Cienfuegos, y que según los comentarios se replica en varias provincias del país.

El mecanismo, que Galban describe a partir de la experiencia de su cuñada, es el siguiente: el vendedor acepta el pago por Transfermóvil, pero en lugar de dar su número de teléfono real, entrega el número de un cómplice que está presente en el lugar.

Cuando el comprador realiza la transferencia, la confirmación llega al teléfono del cómplice, no al del vendedor, y este último alega que «no le llegó nada» para negarse a entregar la mercancía.

«Lo que hacen es que te dan otro número a confirmar por lo cual nunca les va a llegar la confirmación a ellos a ese teléfono donde te ponen adelante», explicó Galban en el video.

La cuñada de Galban logró descubrir el engaño al pedir que le repitieran el número y llamarlo en ese momento, comprobando que el teléfono que sonó era el del cómplice presente en el local.

«Soy yo la que te está llamando. Mira, la llamada que está entrando es mía», relató Galban reproduciendo las palabras de su cuñada al descubrir el fraude.

Los comentarios al video revelan que esta modalidad no es exclusiva de Cienfuegos: usuarios reportan casos similares en La Habana, Camagüey, Villa Clara, Guanabo, Abreus y Baracoa.

Un comentarista relató haber perdido su dinero en La Habana: «Fui al banco y me dieron un estado de cuenta y se ve la transferencia hecha de mi cuenta y ni así me dieron la mercancía».

Las recomendaciones más repetidas por los usuarios incluyen llamar al número proporcionado antes de transferir para verificar que coincide, revisar las últimas 10 operaciones en la aplicación de Transfermóvil, y marcar al 800-88888 para confirmar si una transferencia se realizó realmente.

Esta denuncia se enmarca en un contexto de proliferación de estafas digitales en Cuba vinculadas al uso masivo de Transfermóvil y EnZona, impulsado por la crisis económica y la bancarización forzada desde 2021.

En mayo de 2026, los adultos mayores fueron identificados como el grupo más vulnerable a estas estafas digitales en Cuba, por su menor alfabetización tecnológica y por tener redes familiares debilitadas por la emigración.

Una encuesta realizada en Las Tunas en abril de 2026 indicó que el 84% de los encuestados conocía a una víctima o había sufrido directamente una estafa digital.

El Banco Central de Cuba ha emitido múltiples alertas advirtiendo que ningún administrador oficial de Transfermóvil, EnZona o bancos contacta a clientes por mensajes privados, pero el problema persiste y se extiende a todas las provincias del país, donde las transferencias son irreversibles por diseño y los bancos no pueden reembolsar fondos sin orden judicial o prueba de error técnico.

Un usuario en los comentarios advirtió además sobre otra variante del fraude: mensajes de error de transferencia que inducen al comprador a repetir el pago múltiples veces, acumulando cobros duplicados sin que el vendedor lo haya planeado necesariamente.