Polizón cubano que llegó a Miami escondido en un avión cumple un año en EE.UU.: "Mil veces lo haría de nuevo"

El joven cubano Yunier García, quien llegó a Estados Unidos el pasado año escondido en la bodega de un avión procedente de La Habana, afirmó que volvería a arriesgar su vida para escapar de la isla.

"Mil veces lo haría de nuevo, porque trabajando duro aquí tuve la opción de comprarme un carro con solo un mes y medio de trabajo. En Cuba no tenía opción", dijo en declaraciones al programa Hola Ota-Ola, que recordó el aniversario de su llegada al país.

Aunque asegura que aún no tiene el trabajo de sus sueños, García afirma sentirse feliz porque trabaja en una compañía de muebles y su salario le da para vivir y para ahorrar. "No hay que robar, ni inventar, ni vender marihuana" porque con lo que trabajas te alcanza, apuntó.

Asimismo, reconoció que los jóvenes en Cuba no tienen un nivel de información que les permita entender la realidad que están viviendo, sus decisiones pasan por las carencias cotidianas nada más, consideró.

También dijo que las familias cubanas están secuestradas por el régimen, y afirmó que él no ha podido dejar de mandarles remesas a sus padres porque su mamá le dice que no tiene qué comer.

Al rememorar su llegada a EE.UU. el 15 de agosto de 2019, García afirmó que sintió mucho miedo cuando se coló en la bodega en el Aeropuerto de La Habana.

Un ingeniero de vuelo me dijo que yo me salvé porque el viaje era corto, porque en las bodegas de carga no ponen el oxígeno a menos que vayan animales, relató.

El pasado año García, de apenas 26 años, fue noticia cuando llegó al aeropuerto de Miami en la bodega de un Avión que llegó de La Habana.

Según declaraciones de un empleado de la terminal miamense, las autoridades en el aeropuerto escucharon ruidos en la zona de carga de la nave y pensaron que se trataba de un perro, pero luego confirmaron la presencia de un joven con un uniforme de la empresa estatal cubana ECASA, que administra las operaciones en 22 aeropuertos de la isla.

"Abrimos la puerta y cuando nos metimos sentimos un ruido (...) Una voz gritó 'No es un perro, soy yo, soy yo'. Solo decía que le dieran agua, que estaba asustado que llamaran a su familia", señaló la fuente.

Oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detuvieron al joven que intentó eludir la detección de las autoridades oculto en la zona de carga de la aeronave.

En un inicio se le negó la entrada y las autoridades procesaron al individuo como un polizón bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad [INA], pero un mes después un juez de inmigración le otorgó asilo político y dictaminó que el joven no debía regresar a la isla.

"El juez determinó que era justo otorgarle protección a Yunier, y que no sea devuelto a Cuba donde la dictadura cubana se iba a ensañar en un castigo ejemplarizante", dijo a CiberCuba Willy Allen minutos después del fallo de corte.

El asilo político es la única opción que tiene un polizón para no ser deportado y permanecer legalmente en territorio estadounidense. García no podía beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano, debido a su entrada ilegal de modo furtivo a suelo estadounidense.